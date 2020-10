LM: Barcelona nedala šancu Makovmu Ferencvárosu, PSG prehral

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v utorkovom zápase H-skupiny úvodného kola Ligy majstrov nad domácim Parížom St. Germain 2:1. Hráči FC Barcelona potvrdili úlohu favorita a v G-skupine zdolali na svojej pôde Ferencváros Budapešť 5:1. V drese hostí nastúpil v 71. minúte slovenský reprezentant Róbert Mak. V druhom stretnutí "háčka" odohral obranca Martin Škrtel celý duel za Basaksehir Istanbul, ale nezabránil prehre na ihrisku RB Lipsko 0:2.



Ferencváros vzdoroval favoritovi do polovice prvého polčasu, potom však Adnan Kovačevič fauloval vo vlastnej šestnástke a Lionel Messi bez ťažkostí premenil jedenástku. Ešte pred prestávkou zdvojnásobil náskok domácich Anssumane Fati. Po zmene strán pridal tretí zásah Barcelony Philippe Coutinho. V 68. minúte videl Gerard Pique červenú kartu, následnú penaltu premenil Igor Charatin. Zo strany Ferencvárosu to však bolo všetko a Barcelona si postrážila tri body. V závere navyše pridala ďalšie dva góly vďaka Pedrimu a Ousmanemu Dembelemu.



Juventus sa musel v úvodnom zápase G-skupiny na pôde Dynama Kyjev zaobísť bez Cristiana Ronalda. Portugalský útočník je v karanténe po tom, ako mal počas reprezentačného zrazu pozitívny test na koronavírus. Tréner Andrea Pirlo musel riešiť ďalšie komplikácie v úvode duelu, keď sa zranil obranca Giorgio Chiellini, na jeho miesto nastúpil Merih Demiral. Juventus mal v prvom polčase viacero príležitostí, ale pokus Federica Chiesu zlikvidoval Heorhi Buščan. Turínčania sa dočkali v úvode druhého polčasu. Strelu Dejana Kulusevkého ešte brankár domácich vyrazil, ale na dorážajúceho Alvara Moratu už nemal nárok. Španielsky útočník pridal aj gólovú poistku, keď si v závere duelu nabehol na center Juana Cuadrada a z bezprostrednej blízkosti nedal domácemu brankárovi šancu.



V šlágri utorkového programu Paríž St. Germain podľahol v H-skupine Manchestru United 1:2. Finalista predchádzajúceho ročníka prehrával od 23. minúty, keď premenil penaltu Bruno Fernandes. V druhom polčase vyrovnal hosťujúci útočník Anthony Martial, ktorý poslal loptu do vlastnej bránky. Tri body pre hostí zariadil v závere riadneho hracieho času Marcus Rashford. V druhom dueli H-skupiny sa predstavil aj bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. Za Basaksehir nastúpil v základnej zostave, ale nezabránil prehre v Lipsku 0:2.



V F-skupine využilo výhodu domáceho prostredia Lazio Rím, ktoré zdolalo Borussiu Dortmund 3:1. Rozhodlo už v prvom polčase, keď v 6. minúte skóroval Ciro Immobile a v 23. minúte si dal vlastný gól Marwin Hitz. Po zmene strán skorigoval Erling Braut Haaland, no posledné slovo malo Lazio, konečné skóre stanovil Jean Akpa Akprio. Zenit Petrohrad nezvládol vstup do "efka", keď doma podľahol FC Bruggy 1:2. Skóre duelu otvoril v druhom polčase Emmanuel Dennis. Domácim sa podarilo vyrovnať, strela Dejana Lovrena z diaľky sa odrazila od žrde do hlavy brankára Ethana Horvatha a za bránkovú čiaru. Hostia sa však radovali z plného počtu bodov, na konci akcie na jeden dotyk bol v tretej minúte nadstaveného času Charles de Ketelaere.



V E-skupine londýnska Chelsea doma hrala s FC Sevilla nerozhodne 0:0 a futbalisti Stade Rennes remizovali s FK Krasnodar 1:1.

1. kolo skupinovej fázy LM 2020/2021 - sumáre:





E-skupina:



Chelsea Londýn - FC Sevilla 0:0



Rozhodoval: Massa (Tal.)







Stade Rennes - FK Krasnodar 1:1 (0:0)



Góly: 56. Guirassy (z 11 m) - 59. Ramirez. Rozhodoval: Sodiropoulos (Gréc.)







Tabuľka E-skupiny:



1. Rennes 1 0 1 0 1:1 1



. Krasnodar 1 0 1 0 1:1 1



3. Chelsea 1 0 1 0 0:0 1



. Sevilla 1 0 1 0 0:0 1







F-skupina:



Lazio Rím - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)



Góly: 6. Immobile, 23. Hitz (vlastný), 76. Akpa Akpro - 71. Haaland. Rozhodoval: Turpin (Fr.)







Zenit Petrohrad - FC Bruggy 1:2 (0:0)



Góly: 74. Horvath (vlastný) - 63. Dennis, 90.+3 De Ketelaere. Rozhodoval: Bastien (Fr.)







Tabuľka F-skupiny:



1. Lazio 1 1 0 0 3:1 3



2. Bruggy 1 1 0 0 2:1 3



3. Zenit 1 0 0 1 1:2 0



4. Dortmund 1 0 0 1 1:3 0







G-skupina:



FC Barcelona - Ferencváros Budapešť 5:1 (2:0)



Góly: 27. Messi (z 11 m), 42. Fati, 52. Coutinho, 82. Pedri, 89. Dembele - 70. Charatin (z 11 m). ČK: 68. Pique (Barcelona). Rozhodoval: Schärer (Švaj.)



/R. Mak (Ferencváros) hral od 71. minúty/







Dynamo Kyjev - Juventus Turín 0:2 (0:0)



Góly: 46. a 84 Morata. Rozhodoval: Hategan (Rum.)







Tabuľka G-skupiny:



1. Barcelona 1 1 0 0 5:1 3



2. Juventus 1 1 0 0 2:0 3



3. Kyjev 1 0 0 1 0:2 0



4. Ferecnváros1 1 0 0 1 1:5 0







H-skupina:



Paríž St. Germain - Manchester United 1:2 (0:1)



Góly: 55. Martial (vlastný) - 23. Fernandes (z 11 m), 87. Rashford. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)







RB Lipsko - Basaksehir Istanbul 2:0 (2:0)



Góly: 16. a 20. Angelino. Rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)



/M. Škrtel (Basaksehir) odohral celý zápas/







Tabuľka H-skupiny:



1. Lipsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Manchester 1 1 0 0 2:1 3



3. Paríž 1 0 0 1 1:2 0



4. Basaksehir 1 0 0 1 0:2 0