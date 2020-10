Derby DAC a Slovanu s divákmi, klub zadarmo otestuje permanentkárov

Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda v stredu predstavil inovatívnu a dosiaľ bezprecedentnú iniciatívu. Pred nedeľným ligovým derby so Slovanom Bratislava bezplatne pretestuje fanúšikov na prítomnosť koronavírusu. Znamená to, že výlučne diváci s negatívnym testom na prítomnosť Covid-19 budú mať vstup na duel 11. kola Fortuna ligy v MOL Aréne.





DAC zverejnil aj presný postup testovania:



„Registrovať sa môžu len fanúšikovia s platnou permanentnou vstupenkou. Nakoľko pre víkendový zápas máme k dispozícii len obmedzený počet testov, registrácie budú prijímané v chronologickom poradí.



Pokiaľ už v aplikácii nenájdete voľný termín, znamená to, že kapacita testu je, bohužiaľ, naplnená a nemôžeme registrovať ďalších žiadateľov.



Registrovať sa môžete na webovej stránke gol.dac1904.sk do piatka 23. októbra 2020, 10:00, respektíve do naplnenia kapacít.



Počas registrácie uveďte len platné a aktívne e-mailové adresy, pretože o výsledku testu budete informovaní e-mailom.



Po registrácii bude na vami uvedenú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie, v ktorom nájdete aj pokyny na testovanie (presný čas, názov testovacej stanice, identifikátor).



Odporúčame prísť najmenej 10 minút pred plánovaným časom, aby ste včas našli svoj testovací stánok. V prípade meškania, žiaľ, nemôžeme vykonať test.



Test trvá približne 3 minúty.



Po odobratí vzorky bude výsledok testu oznámený e-mailom do 20 minút.



V prípade negatívneho výsledku testu si môže fanúšik vyzdvihnúť špeciálnu pásku na opačnej strane štadióne pri pulte, ktorý má rovnaké označenie ako testovacie stanice; táto páska spolu s platnou permanentkou oprávňuje fanúšika k vstupu na štadión.



Ak je test pozitívny, prosíme vás, aby ste okamžite išli domov, s nikým sa nestýkali, aby ste sa vyhli prenosu vírusu. Zároveň odporúčame, aby ste hneď ako to bude možné kontaktovali príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva a svojho obvodného lekára.



Vstup na štadión je v nedeľu možný od 13:00 hod. Na vstupe je povinná dezinfekcia rúk a pobyt na štadióne je povolený iba v rúšku.



Brány štadióna sú vybavené bezkontaktným vstupom.



Majitelia permanentných vstupeniek môžu obsadiť vyznačené miesta na tribúnach A a C v každom druhom rade.



K dispozícii budú aj bufety a pred zápasom budeme na LED paneloch premietať záznamy z predošlých zápasov.



Prosíme fanúšikov, ktorí sa napriek predbežnej registrácii nemôžu zúčastniť zápasu, aby nám to včas oznámili na adresu marketing@dac1904.sk. Ich miesta tak môžeme poskytnúť ďalším záujemcom.



Prosíme každého, kto nečaká na testovanie, aby sa v nedeľu nezdržiaval v okolí štadióna. Testovaných fanúšikov prosíme, aby postupovali podľa pokynov usporiadateľov a koordinátorov podujatia."

„To všetko súlade s odsekom D) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo 14. októbra 2020, sp. zn.: OLP/8326/2020, ktoré umožňuje organizáciu hromadných podujatí za účasti obecenstva, pokiaľ všetci účastníci v dobe začiatku hromadného podujatia disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín," informoval líder ligy na oficiálnom webe.Šláger jesene medzi obhajcom titulu z hlavného mesta a aktuálnym lídrom tabuľky tak prinesie 25. októbra návrat fanúšikov do MOL Arény.„Stane sa tak jedinečným spôsobom - bezplatným antigénovým testom na Covid-19. Kultúra a šport nepochybne prechádzajú zložitým obdobím. Na Slovensku dostalo povolenie pokračovať v ligovej súťaži len päť športových odvetví, vrátane futbalu. Futbalový klub DAC 1904 vynakladá veľké úsilie, aby sa fanúšikovia mohli vrátiť na štadióny. Možnosti sme hľadali aj pri príležitosti stretnutia DAC 1904 – ŠK Slovan, ktoré sa uskutoční v MOL Aréne dňa 25. októbra 2020 o 16:00. Preto sme sa rozhodli majiteľom platnej permanentnej vstupenky na sezónu 2020/21 poskytnúť vykonanie bezplatného antigénového testu na Covid-19 priamo pred víkendovým zápasom. Testovanie sa uskutoční v nedeľu 25. októbra 2020 na vyznačených miestach pri MOL Aréne. Našim cieľom je, aby sa fanúšikovia prichádzajúci na štadión cítili v maximálnom bezpečí. MOL Aréna je bezpečné miesto, pretože si tu môžete zápas vychutnať za kontrolovaných podmienok a v atmosfére, ktorá čiastočne pripomína nezabudnuteľné zápasy pred plným domom," uviedol DAC v komuniké.Motiváciou tohto rozhodnutia je klubom deklarovaný zámer zachrániť futbal a touto iniciatívou sa poďakovať fanúšikom, ktorí stoja pri DAC aj v aktuálnom náročnom období.„Zároveň veríme, že táto bezprecedentná iniciatíva môže znamenať prelom smerom k budúcnosti a rozvoju futbalu, podobne pre ďalšie ligové súťaže na Slovensku. Príchod rýchlotestov na náš trh totiž môže byť aj dlhodobým riešením pre bezpečnosť na športových podujatiach. Náš klub má momentálne k dispozícii 1000 testov, ale pracujeme na ďalšom navýšení testovacej kapacity do začiatku víkendového zápasu. O zmenách vás budeme priebežne informovať. Odber vzoriek vykoná kvalifikovaný zdravotnícky personál. Fanúšikom bude k dispozícii desať testovacích staníc, kde môžu po predbežnej registrácii bezplatne podstúpiť antigénové testovanie na Covid-19. Akceptujeme len výsledky testov vykonaných nami zabezpečeným personálom, vstup s iným testom nie je možný," doplnil klub.