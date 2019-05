LM: Barcelona v prvom semifinále zdolala Liverpool, dva góly Messiho

Na snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvý zápas semifinále LM 2018/2019



FC Barcelona - FC Liverpool 3:0 (1:0)



Góly: 75. a 82. Messi, 26. Suarez, rozhodoval: Kuipers (Hol.), ŽK: Lenglet, Suarez, Alba - Fabinho



FC Barcelona: ter Stegen - Roberto (90.+4 Alena), Pique, Lenglet, Alba - Rakitič, Busquets, Vidal - Messi, Suarez (90.+3 Dembele), Coutinho (60. Semedo)



FC Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, van Dijk, Robertson - Milner (84. Origi), Fabinho, Keita (24. Henderson) - Salah, Mane, Wijnaldum (78. Firmino)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 2. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v stredajšom prvom semifinále Ligy majstrov 2018/2019 na Camp Nou nad FC Liverpool 3:0. Skóre otvoril v 26. minúte Luis Suarez a bol to jubilejný 500. gól Kataláncov v LM. V druhom polčase spečatil výsledok jedenástym a dvanástym presným zásahom v tejto sezóne prestížnej súťaže Lionel Messi.Barcelona tak v LM doma neprehrala už v rekordných 32 zápasoch, odveta sa bude hrať na Anfielde budúci týždeň 7. mája. Postupujúci z tejto dvojice sa vo finále 1. júna v Madride stretne s úspešnejším z dua Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur, prvý zápas vyhrali Holanďania v Londýne 1:0.Čerstvo korunovaný španielsky majster nastúpil v očakávanej zostave, tréner LFC Jürgen Klopp ňou trochu zamiešal, nehral Firmino limitovaný zdravotnými problémami, ani obranca Alexander-Arnold, ktorého miesto zaujal Gomez. V prvom polčase to bola medzi oboma 5-násobnými európskymi šampiónmi taktická bitka o stred poľa. V 4. minúte sa dostal Mane za chrbát Piqueho, ten ho v súboji zhodil na zem, ale penalta sa nepískala. Pokutový kop sa nekopal ani v 14. minúte, keď Messi reklamoval ruku van Dijka. O minútu Messi prihral do šance Coutinhovi, ktorého strelu ale Alisson výborne zlikvidoval. V 24. minúte si hosťujúci Keita zranil slabiny a vystriedal ho Henderson. Už o dve minúty sa zmenilo skóre, pri akcii z ľavej strany si Alba počkal na nábeh Suareza a ten jeho prihrávku v sklze pred Alissonom poslal do siete - 1:0. LFC mohol vyrovnať v 35. minúte, keď Henderson poslal prihrávku za obranu na Maneho, ten loptu ale dočahoval a vo veľkej šanci prestrelil nad. Hralo sa vo vysokom tempe, hostia dokázali favorita dostať do úzkych, ale skóre sa v prvom polčase nezmenilo.Minuloročný neúspešný finalista z Anglicka mohol hneď na začiatku druhého polčasu vyrovnať, z dobrej pozície vypálil Milner, ale ter Stegen skvele vyrazil. Nemecký brankár sa predviedol aj v 53. minúte, keď vyrazil prízemnú strelu Salaha spoza šestnástky na roh. Ter Stegen sa ukázal aj v 59. minúte, keď bomba Milnera skončila v jeho rukaviciach. Domáci nechávali hosťom priestor, ale aj vďaka veľkej snahe "The Reds" vyrovnať. Barcelone sa jej taktika vyplatila v 75. minúte, po strate lopty hostí prenikal Messi, jeho prihrávka sa dostala k Suarezovi, ktorý trafil len brvno, ale lopta sa odrazila pred osamoteného Messiho a ten ju pohodlne dopravil do opustenej brány - 2:0. V 82. minúte na krutých 0:3 pre Liverpool upravil fantastickou strelou do pravého horného rohu z priameho kopu Messi. Bol to jeho jubilejný 600. gól v drese FC Barcelona. Znížiť mohol vzápätí striedajúci Firmino, jeho strelu na bránkovej čiare zastavili obrancovia a dorážka Salaha išla iba do žrde. V úplnom závere nevyužil po brejkoch dve veľké šance domáci striedajúci Dembele, no do odvety aj tak pôjde Barcelona s luxusným trojgólovým náskokom.