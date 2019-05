Video: Barcelona v prvom semifinále Ligy majstrov nedala šancu Liverpoolu, hviezdny Messi dvojgólový

Liga majstrov - semifinále



prvý zápas



FC Barcelona (Šp.) - FC Liverpool (Angl.) 3:0 (1:0)

Góly: 75. a 82. Messi, 26. L. Suárez, rozhodoval: Björn Kuipers (Hol.)



Zostavy:

FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto (90.+ Aleňa), Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitič, Busquets, Arturo Vidal - Messi, L. Suárez (90.+. O. Dembelé), Coutinho (60. Semedo)

FC Liverpool: Alisson - J. Gomez, Matip, V. van Dijk, Robertson - Milner (84. Origi), Fabinho, Keita (24. Henderson) - M. Salah, S. Mané, Wijnaldum (78. Firmino)



Futbalisti katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona zvíťazili nad anglickým FC Liverpool hladko 3:0 v stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2018/2019 a pred odvetou sú veľmi blízko k postupu do madridského finále (1. júna). Dva góly v stredu večer zaznamenal Lionel Messi, raz skóroval Luis Suárez.Odveta je na programe v utorok 7. mája v Anglicku. FC Barcelona dosiahla premiérový domáci triumf nad FC Liverpool, v predchádzajúcich štyroch vzájomných dueloch v pohárovej Európe na štadióne Camp Nou Katalánci neuspeli ani raz - dvakrát zvíťazil Liverpool a dvakrát sa zápas skončil nerozhodne.Prvú vážnejšiu šancu stretnutia mal po štvrťhodine hry Brazílčan Coutinho z domáceho tímu, ale jeho pokus zneškodnil krajan v bránke súpera Alisson. Liverpool potom prišiel o stredopoliara Keitu, ktorý pre zranenie odstúpil z hry a nahradil ho Henderson.Po striedaní u hostí prišiel úder od katalánskeho veľkoklubu - Jordi Alba vynikajúcou prihrávkou našiel L. Suáreza a ten usmernil loptu do bránky súpera -. Pred prestávkou mal šancu na vyrovnanie S. Mané, ale jeho úmysel vystihol Ter Stegen.Hneď po zmene strán predviedol nemecký gólman ďalší dobrý zákrok pri strele Milnera, neskôr aj pri pokuse M. Salaha.Aktivita Liverpoolu nevyústila v gól ani po hodine hry, Ter Stegen opäť vychytal Milnera. Liverpool síce mal v druhom polčase viac z hry, ale zahrmelo na opačnej strane. Po zaváhaní defenzívy hostí sa k lopte dostal L. Suárez, ktorý zakončil stehnom do brvna a Messi do prázdnej bránky pohodlne upravil naBarcelona potom kontrolovala hru a v 82. min Messi z priameho kopu z približne 25 metrov vymietol šibenicu v bránke hostí -. Na opačnej strane striedajúci Firmino trafil na bránkovej čiare Rakitiča a z dorážky M. Salah namieril len do brvna. V posledných sekundách nadstaveného času spálil obrovskú šancu O. Dembélé.