LM: Bayern uspel v Aténach, Bern remizoval s Valenciou

Hráč Bayernu Robert Lewandowski (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase E- skupiny Ligy majstrov AEK Atény - Bayern Mníchov v Aténach 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo LM 2018/2019:

Bratislava 23. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v utorňajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 na ihrisku AEK Atény 2:0. Bavorský klub je po tomto triumfe na prvom mieste v priebežnej tabuľke so siedmimi bodmi, Atény sú bez bodu na 4. mieste.Mníchovčania rozhodli o víťazstve v druhom polčase, ale už v tom prvom mali šance po akciách Thiaga Alcantaru a Serga Gnabryho. V druhej polovici zápasu však v rozpätí od 61. do 63. minúty mierili presne Javi Martinez a Robert Lewandowski.V ďalšom zápase sa Young Boys Bern a FC Valencia rozišli po remíze 1:1. Prvé šance v zápase mali domáci, ale v 26. minúte ich schladila gólová akcia so zakončením Michyho Batshuayia. V druhom polčase však domáci pridali a v 55. minúte vyrovnal z pokutového kopu Guillaume Hoarau. V závere duelu mohli domáci rozhodnúť po rohovom kope, ale brankár Španielov Neto vytlačil loptu po hlavičke Sanoga na žrď. Po troch kolách oba tímy čakajú na plný bodový zápis. Valencia má na konte dve remízy a jednu prehru, Bern jednu remízu a dve prehry.AEK Atény -0:2 (0:0)61. Martinez, 63. Lewandowski. Rozhodoval: Kulbakov (Biel.)1:1 (0:1)55. Hoarau (z 11 m) – 26. Batshuayi. Rozhodoval: Treimanis (Lit.)