Tipsprt Liga: Banská Bystrica vyhrala v Nitre

Lane Scheidl z Nitry (vľavo) a Benjamin Marshall z Banskej Bystrice v zápase 15. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Nitra - HC'05 iClinic Banská Bystrica 23. októbra 2018 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 23. októbra (TASR) - Prvá tretina medzi Nitrou a Banskou Bystricou priniesla málo vyložených šancí a hokej patril do priemernej kategórie. Nitrania mali dve presilové hry, ktoré nedokázali využiť, naopak, hostia udreli hneď z prvej početnej výhody. V 16. minúte vyslal strelu po ľade Asselin a prekonal Foltána, ktorý zrejme veľa nevidel. Divákov v závere tretinyšarvátka v rohu ihriska, do ktorej sa zapojili všetci hráči na ľade, plus domáci brankár Foltán. Rozhodcovia udelili aj niekoľko osobných trestov a na trestnej lavici sedelo spolu až sedem hráčov.Druhá tretina priniesla úplne odlišný hokej. Oveľa viac sa korčuľovalo a hráči nevynechali ani jeden súboj. Lepší štart do nej mali domáci. Počas 24. minúty dokázali v rozpätí 33 sekúnd Nitrania otočiť stav vo svoj prospech. Najskôr prekonal Williamsa presnou strelou Blackwater a toho napodobnil Richard, ktorý zužitkoval prihrávku od Bučeka - 2:1. V 30. minúte skúšal šťastie v oslabení hosťujúci Faille a Foltánovi pomohlo brvno. O pár sekúnd vystrašil Williamsa nebezpečnou strelou Lantoši a americký brankár dokázal puk zachytiť tesne pred bránkovou čiarou. V 38. minúte dokázali hostia využiť aj druhú presilovú hru zásluhou Sýkoru - 2:2.V 44. minúte podržal "brankár Foltán, ktorý pri šanci Vargu zasiahol vyrážačkou. Úvodná polovica tretej tretiny patrila hosťom, ktorí boli aktívnejší a viac sa tlačili do útoku. V 52. minúte vymyslel zaujímavú prihrávku spoza brány Blackwater, ale Lantošimu strela nesadla ideálne a puk skončil len vo výstroji Williamsa. V 53. minúte sa dostali do vedenia Bystričania. V útočnom pásme vyhral buly Faille a Marshall prestrelil Foltána. Domácim nefungovali presilové hry, v ktorých sa vyslovene trápili. Záver zápasu si uždokázali postrážiť a Nitru zdolali aj v jedenástom stretnutí po sebe.HK Nitra -2:3 (0:1, 2:1, 0:1)24. Blackwater (Slovák, Rais), 24. Richard (Buček, Scheidl) - 16. Asselin (Marshall, Higgs), 38. J. Sýkora (K. Sloboda, Ďatelinka), 53. Marshall (Faille) Rozhodovali: Nagy, Novák - Valo, Soltész, vylúčení: 8:12, navyše: Foltán - Miller, Mihalik všetci 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2385 divákovFoltán - Mezei, McCormack, Rais, Morrison, A. Sloboda, Pupák, Rácz - Lantoši, Slovák, Blackwater - Scheidl, Richard, Buček - Pätoprstý, Bortňák, B. Rapáč - Hrušík, Čaládi, Fominych - ŠiškaWilliams - Miller, Marshall, Mihalik, K. Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Nemčík, Biro - Selleck, Faille, Asselin - Török, Higgs, J. Sýkora - Gabor, Češík, Kabáč - Varga, Buc, Lichanec