LM: Dortmund otočil duel s Interom Miláno, Neapol iba remizoval

Hráč Neapolu Fabian Ruiz (vpravo) . Foto: TASR Foto: TASR

4. kolo skupinovej fázy LM:

tabuľka:

1. Liverpool 4 3 0 1 10:7 9



2. SSC Neapol 4 2 2 0 6:3 8



3. RB Salzburg 4 1 1 2 12:10 4



4. KRC Genk 4 0 1 3 4:12 1

tabuľka:

1. FC Barcelona 4 2 2 0 4:2 8



2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 5:4 7



3. Inter Miláno 4 1 1 2 6:6 4



4. Slavia Praha 4 0 2 2 2:5 2

tabuľka:



1. RB Lipsko 4 3 0 1 6:4 9



2. Olympique Lyon 4 2 1 1 7:4 7



3. Zenit Petrohrad 4 1 1 2 5:6 4



4. Benfica Lisabon 4 1 0 3 5:9 3



tabuľka:



1. Ajax Amsterdam 4 2 1 1 10:5 7



2. Chelsea 4 2 1 1 7:6 7



3. Valencia 4 2 1 1 6:5 7



4. OSC Lille 4 0 1 3 3:10 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) – Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom stratili v dôležitom súboji F-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Borussie Dortmund dvojgólový náskok a prehrali 2:3. Obhajca trofeje FC Liverpool sa dostal pred Neapol na čelo E-skupiny vďaka triumfu 2:1 nad Genkom. Za hostí hral do 85. minúty stredopoliar Patrik Hrošovský.SSC Neapol si ako prvý tím mohol zabezpečiť postup do osemfinále, no doma iba remizoval s RB Salzburg 1:1. Domáci museli doháňať manko, keď z penalty za hostí skóroval v 11. minúte najlepší strelec súťaže Erling Haaland (7 gólov). Domáci však tlačili a krátko pred odchodom do kabín vyrovnal Hirving Lozano. Napriek jasnej streleckej prevahe Neapol postupový gól nezaznamenal. V tabuľke klesol za Liverpool, ktorý vydrel výhru nad Genkom 2:1. Liverpool sa podľa očakávania ujal vedenia - po zmätku v obrane súpera sa zblízka presadil Georginio Wijnaldum. V 41. minúte síce vyrovnal po rohu hlavou Mbwana Samata, no v druhej časti rozhodol o troch bodoch pre favorita Alex Oxlade-Chamberlain. Duel na Anfielde rozhodovali slovenskí arbitri na čele s hlavným Ivanom Kružliakom.Inter nezvládol druhý polčas v Dortmunde a po prehre 2:3 zostal bez bodov. Začal pritom výborne a už v 5. minúte sa po individuálnej akcii presadil Lautaro Martinez. Druhý zásah pridal ešte pred prestávkou Matias Vecino. Dortmund však v druhom polčase vyrovnal v priebehu 13 minút zásluhou Achrafa Hakimiho a Juliana Brandta a Hakimi sa stal hrdinom večera po zásahu na 3:2. Škriniar odohral celý súboj a videl v 30. minúte žltú kartu za držanie. Dortmund odskočil Interu na rozdiel troch bodov a je v tesnom závese za lídrom skupiny FC Barcelona.Katalánci nečakane zakopli doma so Slaviou Praha, ktorá vďaka remíze 0:0 vybojovala na Camp Nou cenný druhý bod v skupine. Favorit sa bez zraneného Luisa Suareza nedokázal gólovo presadiť, keď už v prvom polčase šance Nelsona Semeda, Lionela Messiho či Gerarda Piqueho zlikvidoval Ondřej Kolář. Messi po polhodine hry trafil iba do brvna bránky Slavie. Tá sa už tešila zo senzačného vedenia na konci prvého polčasu, no zásah obrancu Jana Bořila pre ofsajd neplatil. Kolář "čaroval" aj po zmene strán pri pokuse striedajúceho Sergiho Roberta a gól anulovali rozhodcovia i Arturovi Vidalovi pre predchádzajúci ofsajd Messiho v 59. minúte. Slavia pozorne bránila a keď sa Messi nepresadil ani zblízka necelú štvrťhodinu pred koncom, český majster sa tešil z ďalšieho zisku na pôde favorita. Prvý bod predtým bral z trávnika Interu Miláno (1:1).Výrazný krok k postupu z G-skupiny urobil nemecký tím RB Lipsko triumfom 2:0 na ihrisku Zenitu Petrohrad. Bundesligista mal od začiatku herne navrch a prevahu korunoval v nadstavenom čase prvého polčasu presnou strelou spoza šestnástky k žrdi Diego Demme. Druhý gól hostí pridal v 63. minúte Marcel Sabitzer. Slovenský reprezentant Róbert Mak sedel na lavičke náhradníkov Zenitu. Lipsko je na čele skupiny s deviatimi bodmi, Zenit zostal na štyroch a z druhej priečky ho zosadil Lyon. Ten si doma poradil s Benficou Lisabon 3:1.Londýnska Chelsea v "bláznivom" dueli na Stamford Bridge remizovala s Ajaxom Amsterdam 4:4, hoci prehrávala už o tri góly. Holandský tím si v prvom polčase utvoril dvojgólový náskok, aj s prispením vlastných gólov Tammyho Abrahama a brankára Kepu Arrizabalagu, ktorý si po žrdi zrazil loptu tvárou do siete. V druhom polčase zvýšil na 4:1 Donny van de Beek, ale domáci zabojovali a aj vďaka dvom červeným kartám pre súpera dokázali vyrovnať. Oba tímy majú na konte po sedem bodov rovnako ako Valencia. Tá sa na konkurentov dotiahla vďaka triumfu nad Lille 4:1.- KRC Genk 2:1 (1:1)14. Wijnaldum, 53. Oxlade-Chamberlain - 41. Samata. Rozhodovali: Kružliak - Somolani, Hancko (všetci SR)/P. Hrošovský hral za hostí do 85. min/1:1 (1:1)44. Lozano - 11. Haaland (z 11 m)Marciniak (Poľ.)0:0Oliver (Angl.)- Inter Miláno 3:2 (0:2)51. a 77. Hakimi, 64. Brandt - 5. Martinez, 40. Vecino. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)/M. Škriniar odohral za hostí celý zápas, dostal ŽK/Zenit Petrohrad -0:2 (0:1)45.+5 Demme, 63. Sabitzer. Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)/R. Mak bol na lavičke domácich/- Benfica Lisabon 3:1 (2:0)4. Andersen, 33. Depay, 89. Traore - 78. Seferovič. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)4:4 (1:3)5. a 71. Jorginho (oba z 11 m), 63. Azpilicueta, 74. James - 2. Abraham (vlastný), 20. Promes, 35. Kepa (vlastný), 55. Van de Beek. Rozhodoval: Rocchi (Tal.), ČK: 68. Blind, 69. Veltman (obaja Ajax)- OSC Lille 4:1 (0:1)66. Parejo (z 11 m), 82. Soumaoro (vlastný), 84. Kodnogbia, 90. Torres - 25. Osimhen. Rozhodoval: Karasjov (Rus.)