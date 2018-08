LM: FC Salzburg - Škendija Tetovo 3:0 v prvom zápase 3. predkola

Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. zápasy 3. predkola LM 2018/2019:



FC Red Bull Salzburg – FK Škendija Tetovo 3:0 (2:0)



Góly: 16. Dabbur (z 11m), 45.+3 Dabbur, 81. Samassekou (z 11m), ČK: 83. Junuzovič (Salzburg)





PAOK Solún – Spartak Moskva 3:2 (3:2)



Góly: 29. Prijović (z 11m), 37. Limnios, 44. Pelkas – 7. Popov, 17. Promes



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Futbalisti FC Red Bull Salzburg vyhrali v stredajšom úvodnom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov doma nad macedónskym tímom Škendija Tetovo hladko 3:0. S úspešnejším z tejto dvojice sa stretne Spartak Trnava v prípade postupu cez CZ Belehrad do play off o skupinovú fázu LM.Rakúsky šampión si už v prvom polčase vytvoril dvojgólový náskok. Najskôr sa po štvrťhodine hry strelecky presadil z pokutového kopu izraelský legionár Munas Dabbur, ten istý hráč v nadstavenom čase zvýšil hlavou po priamom kope Zlatka Junuzoviča. Stredopoliar z Mali Diadie Samassekou potom v 81. minúte opäť z bieleho bodu zvýšil už na 3:0 pre favorita, ktorý tak má výbornú pozíciu pred odvetou. Domáci Junuzovič ešte o dve minúty neskôr videl od rozhodcu druhú žltú kartu a zápas nedohral.PAOK Solún si v prvom zápase na domácej pôde poradil so Spartakom Moskva tesne 3:2. V druhom polčase nepremenil pokutový kop za hostí Quincy Promes.