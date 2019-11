LM: Liverpool o postup proti Salzburgu, rekordér Haaland: Máme šancu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 28. decembra (TASR) - Liverpool nedokázal zvíťaziť ani v druhom zápase nad SSC Neapol a na postup do osemfinále Ligy majstrov musí čakať až do posledného 6. kola. V prvom stretnutí pod Vezuvom prehral 0:2 a v stredu doma uhral remízu 1:1.V stretnutí mal prevahu v držaní lopty i streľbe, ale nedokázal ju pretaviť na tri body a definitívu účasti v osemfinále. Hostia sa ujali vedenia v 21. minúte, keď sa po prihrávke za obranu presadil z veľkého uhla Dries Mertens, po hodine hry vyrovnal na 1:1 hlavou z rohu Dejan Lovren.povedal o postupe kapitán Jordan Henderson.Liverpool v zápase navyše prišiel o defenzívneho stredopoliara Fabinha, ktorý musel striedať už v 19. minúte pre zranenie členka.uviedol Klopp s tým, že sa obáva, že Fabinho vypadne aj na časť decembra, v ktorom čaká Liverpool až deväť zápasov.v záverečnom súboji zabojujú o postup so Salzburgom na jeho ihrisku, na prienik do osemfinále im stačí aj remíza. Liverpool má na konte desať bodov, Neapol o bod menej a rakúsky tím je so siedmimi na treťom mieste. Štvrtý Genk už nemôže postúpiť ani do Európskej ligy. Ak však v záverečnom kole zvíťazí v Neapole a zároveň sa podarí zvíťaziť Salzburgu, Taliani zostanú pred bránami osemfinále.Salzburgu pri stredajšej výhre v Belgicku 4:1 opäť pomohol hviezdny mladík Erling Haaland, ktorý nastúpil zo striedačky v 62. minúte a zaznamenal gól i asistenciu. Devätnásťročný Nór sa tak stal prvým tínedžerom, ktorý skóroval v piatich dueloch LM v sérii, a na konte má už osem gólov. V prebiehajúcej sezóne súťaže je lepší len Robert Lewandowski z Bayernu (10).citoval ho bleacherreport.com.Haaland verí, že Salzburg má šancu na postup aj proti úradujúcemu šampiónovi Ligy majstrov.dodal.Za Genk hral v strede poľa slovenský reprezentant Patrik Hrošovský do 59. minúty.