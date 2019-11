Cena za Národný futbalový štadión stúpla o asi 4,5 milióna eur

Na snímke Národný futbalový štadión. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. novembra (TASR) – Cena za výstavbu Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli a jeho športovej infraštruktúry sa zvýšila približne o 4,37 milióna eur oproti pôvodnej vysúťaženej cene, a to na 54.107.397 eur. Vyplýva to z oznámení a dohôd o úprave zmluvy o diele, zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Zvýšenie sa týka ceny dodatočných stavebných prác.uvádza sa v oznámení vo vestníku ÚVO.ozrejmuje obstarávateľ – spoločnosť NFŠ. Štadión musí spĺňať smernice Európskej futbalovej únie (UEFA).Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, stavala ho spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., zmluvná cena diela na výstavbu športovej infraštruktúry, ktorú vygenerovala verejná súťaž, bola vo výške 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH). Ďalších približne 21,5 milióna eur bez DPH stáli investície do vybavenia štadióna – audiotechniky, kabeláže, vzduchotechniky či elektroinštalácie.Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá mala byť z ceny pri prípadnom odkúpení štadióna.