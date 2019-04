LM: Messi uťal nádeje Manchestru, Solskjaer: Je najlepší na svete

Hráč Barcelony Lionel Messi oslavuje druhý gól do bránky Manchesteru United v 2. zápase štvrťfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Manchester United na štadióne v Barcelone 16. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 17. apríla (TASR) - Španielsky majster FC Barcelona potvrdil pozíciu favorita a postúpil do semifinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019. V utorňajšej štvrťfinálovej odvete na Camp Nou zvíťazil 3:0 nad Manchestrom United a potvrdil výhru 1:0 z Old Trafford. Dvoma gólmi sa prezentoval argentínsky útočník Lionel Messi, skóre spečatil utešenou strelou Brazílčan Philippe Coutinho.MUFC síce mohol hneď v prvej minúte po peknej kombinačnej akcii zmazať manko, ale Marcus Rashford trafil iba brvno domácej bránky. A tak opäť raz prišli veľké chvíle Messiho, ktorý v 16. a 20. minúte strelil dva góly. Pri prvom skvele prenikol cez obranu hostí, keď využil stratu lopty Ashleyho Younga, ďalšiemu súperovi nasadil jasličky a zo streleckej pozície ľavačkou technicky upratal loptu k pravej žrdi bezmocného brankára Davida de Geu. O štyri minúty Messi vystrelil a veľkej chyby sa dopustil De Gea, ktorému lopta pod telom prešla do siete. Keď po hodine hry Coutinho nádhernou strelou do ľavého horného rohu dal na 3:0, už bolo rozhodnuté. "Červeným diablom" sa nepodaril obrat ako v osemfinále proti Parížu St. Germain, keď po domácej prehre 0:2 dobyli Park Princov 3:1.zhodnotil pre uefa.com tréner Kataláncov Ernesto Valverde a na margo Messiho dodal:Messi strelil v LM už góly číslo 109 a 110, v tomto ročníku deviaty a desiaty. V Manchestri sa v prvom zápase po skorom údere do nosa od Chrisa Smallinga nepresadil, ale teraz žiaril. Na Portugalčana Cristiana Ronalda má manko, ten má na konte 126 presných zásahov v LM, no v tejto sezóne už ďalšie nepridá, keďže Juventus Turín vypadol s Ajaxom Amsterdam.citovala agentúra AP Messiho, ktorý má v tejto sezóne na konte 45 gólov v 42 súťažných zápasoch.Nórsky tréner MUFC Ole Gunnar Solskjaer si po prehre povzdychol: