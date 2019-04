TIPSPORT LIGA: Stavjaňa po striebre ďakuje hráčom:Vyťažili sme maximum

Na snímke tréner Nitry Antonín Stavjaňa. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra ani tento rok nezopakovali majstrovskú radosť zo sezóny 2015/2016 a do zbierky pridal tretie striebro. Vo finálovej sérii s Banskou Bystricou ťahali za kratší koniec, keď dokázali triumfovať len v jednom zápase. Tréner Antonín Stavjaňa športovo priznal, že súper bol lepší a poďakoval sa zverencom za obrovské nasadenie a odhodlanie.Nitra mala v tohtoročnom play off veľmi ťažkú cestu, keď vo štvrťfinále a semifinále narazila na dvoch ašpirantov na titul. Série s Trenčínom a Zvolenom zvládla 4:2 a 4:3 na zápasy, no zobrali jej veľa síl a situáciu skomplikovalo najmä mnoho zranení. Klub po poslednom finále na svojej stránke priznal, že so zdravotnými problémami sa vo vyraďovačke trápilo až 13 hráčov a medzi nimi viacero lídrov.povedal Stavjaňa.Po prehre v záverečnom piatom finále zavládol v kabíne smútok, no tréner je presvedčený, že keď opadne, budú u hráčov prevládať pozitívne spomienky na sezónu:Bystrica mala veľkú výhodu v šírke kádra, v záverečných dueloch napríklad nechala odpočívať kapitána Tomáša Surového, ktorý bol písaný ako trinásty útočník a naskakoval do zápasov len sporadicky.zhodnotil Stavjaňa.Nitra mala počas sezóny opačné starosti, klub mal finančné problémy a podľa trénera hrozilo, že s takýmto kádrom ročník ani nedohrá:Päťdesiatšesťročný tréner mal s Nitrou ešte rok platný kontrakt, no už dávnejšie je známe, že sa po sezóne presťahuje do rodného Zlína v najvyššej českej súťaži. Na Nitru, v ktorej prežil s prestávkami šesť rokov, bude spomínať v dobrom. V uplynulých týždňoch ho potešili fanúšikovia, ktorí oslavovali svojich hráčov ako hrdinov, i keď sa im nedarilo: