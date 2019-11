LM: Neres si poranil koleno, Ajaxu bude chýbať až do zimnej prestávky

Na archívnej snímke futbalista David Neres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 8. novembra (TASR) - Futbalistom Ajaxu Amsterdam bude minimálne do zimnej prestávky chýbať krídelník David Neres. Dvadsaťdvaročný Brazílčan utrpel v utorkovom dueli H-skupiny Ligy majstrov na pôde londýnskej Chelsea (4:4) zranenie kolena.Neres nedohral zápas na Stamford Bridge, musel striedať v 72. minúte. Podľa Fox Sports má poškodený meniskus a čaká ho operácia.citovala agentúra AFP trénera Ajaxu Erika ten Haga.Zimná prestávka v Holandsku sa začína 22. decembra. Neres, ktorý v tejto sezóne Eredivisie strelil šesť gólov, s určitosťou vynechá kľúčové duely Ajaxu v skupine Ligy majstrov proti Lille a Valencii. Minulosezónny semifinalista LM premárnil proti Chelsea náskok 4:1 a získal iba bod za remízu 4:4. Naďalej vedie H-skupinu so ziskom 7 bodov, rovnaký počet má však aj druhá Chelsea a tretia Valencia, Lille je štvrté so ziskom jedného bodu.