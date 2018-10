LM: Real zinkasoval za triumf v Lige majstrov takmer 90 miliónov eur

Na snímke vpravo waleský útočník Realu Madrid Gareth Bale. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 25. októbra (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid zinkasoval za triumf v Lige majstrov v minulej sezóne spolu takmer 90 miliónov eur. Vo štvrtok o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA).Real získal za účinkovanie v najprestížnejšej klubovej súťaži celkovo 88,7 miliónov, zdolaný finalista FC Liverpool tesne nad 81 miliónov. Výšku prémií určoval okrem výsledkov aj predaj televíznych práv. Taliansky klub AS Rím tak zarobil 83,8 milióna a Juventus Turín 80,1 milióna. Nemeckému šampiónovi Bayernu Mníchov pribudlo na konto 70,5 milióna eur.UEFA rozdelila celkovo viac ako 1,4 miliardy eur pre 42 tímov, ktoré sa prebojovali do skupinovej fázy alebo vypadli v play off o účasť v nej. Spomedzi klubov, ktoré účinkovali iba v Európskej lige, zinkasoval najviac londýnsky Arsenal - 37,8 milióna eur. Informovala agentúra DPA.