Futbalista Van Persie po sezóne ukončí aktívnu kariéru

Rotterdam 25. októbra (TASR) - Bývalý hráč Arsenalu Londýn, Manchestru United a holandskej futbalovej reprezentácie Robin van Persie ukončí po tejto sezóne kariéru. Tridsaťpäťročný útočník sa s ňou rozlúči v drese svojho materského klubu Feyenoord Rotterdam, do ktorého sa v januári tohto roka vrátil.uviedol podľa BBC van Persie, ktorý obliekal aj dres Fenerbahce Istanbul. Za národný tím Holandska odohral spolu 102 stretnutí a nastrieľal 50 gólov. S Manchestrom United vybojoval anglický titul, s Arsenalom sa tešil z triumfu v Pohári FA.Van Persie tvrdí, že v Istanbule už v uplynulých sezónach necítil z futbalu potešenie.vysvetlil van Persie, ktorý za Feyenoord debutoval už ako sedemnásťročný.V kariére si zahral trikrát na MS a dvakrát na ME. Najdlhšie pôsobil v Arsenale, za osem sezón zaznamenal v jeho drese 132 gólov v 278 dueloch. Následne prestúpil do Manchestru United (2012 až 2015) a odtiaľ do Fenerbahce.