LM: Slavia nezískala doma ani bod, Trpišovský: Je to veľké sklamanie

Praha 28. novembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha prehrali aj tretí domáci zápas v Lige majstrov a na jar si v pohárovej Európe už nezahrajú. Tréner Jindřich Trpišovský bol po prehre s Interom Miláno 1:3 zdrvený a hovoril o najhoršom výkone, najväčšia kritika sa valila na obrancu Michala Frydrycha, ktorý spravil mnoho chýb a dve viedli k prvým dvom gólom talianskeho tímu.povedal pre idnes.cz hlavný tréner Slavie.Pri prvom góle ušiel Frydrychovi Romelu Lukaku a po jeho centri z pravej strany sa presadil Lautaro Martinez, potom do duelu výrazne prehovoril VAR. Lukaku totiž po ďalšom zaváhaní Frydrycha strelil druhý gól, no rozhodca si ešte išiel pozrieť na videu situáciu, ktorá tomu predchádzala, nakoniec odpískal faul Stefana de Vrija v pokutovom území Interu. Namiesto 2:0 tak domáci kapitán Tomáš Souček vyrovnal z penalty za faul na Petra Olayinku na 1:1. Lukaku však v 81. minúte zariadil trojbodový zisk pre Inter po tom, ako sa pred ním pošmykol Frydrych a v závere pridal poistku dvojgólový Martinez. Slavia sa nedočkala prvých bodov v domácom prostredí a skončí posledná v skupine.Na stredného obrancu Slavie Frydrycha sa po stretnutí zniesla veľká vlna kritiky, no spoluhráči i tréner sa ho snažili podržať.povedal brankár Ondřej Kolář. Frydrych pritom začiatkom novembra pomohol udržať na uzde hviezdy Barcelony pri remíze 0:0 na Camp Nou, teraz to však nevyšlo.uviedol Kolář pre idnes.cz.Slavia tak má na konte len dva body a s istotou skončí na poslednom mieste. Prvá Barcelona získala jedenásť bodov a vyhrá F-skupinu, o druhé postupové miesto sa pobijú Inter s Borussiou Dortmund. Obaja majú na konte zhode sedem bodov. V záverečnom kole hostí Dortmund Slaviu Praha a Inter privíta Barcu, taliansky tím má však lepšie vzájomné zápasy a tak v prípade rovnosti bodov postúpi.Jeho tréner Antonio Conte si v stredu pochvaľoval najmä svoje ofenzívne duo.uviedol.Martinez strelil už piaty gól v posledných štyroch dueloch Ligy majstrov a jedenásty vo všetkých súťažiach v prebiehajúcej sezóne.uviedol.