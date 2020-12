LM: Súboj velikánov pre Juventus, Lipsko aj PSG s postupom

Futbalisti Lipska a Paríža St. Germain sa stali ďalšími osemfinalistami Ligy majstrov 2020/2021. Lipsko v záverečnom vystúpení v H-skupine v priamom súboji o postup zdolalo Manchester United 3:2. Duel medzi Parížom a Basaksehirom Istanbul v 15. minúte prerušili a dohrajú ho v stredu od 18.55 h, v prípade rovnosti bodov s United by v prospech PSG rozhodlo lepšie skóre zo vzájomných zápasov.





6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:

Lipsko potrebovalo nad Manchestrom United zvíťaziť a lepší štart si ani nemohlo želať. V druhej minúte sa v šestnástke dostal k lopte Angelino a strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Davida de Geu. V 13. minúte zvýšil náskok bundesligistu Amadou Haidara, ktorý zužitkoval center Angelina. Po zmene strán pridal tretí gól Justin Kluivert. V záverečnej desaťminútovke hostia vďaka Brunovi Fernandesovi a Paulovi Pogbovi znížili na 2:3, vyrovnať sa im však už nepodarilo. "Červení diabli" sa tak predstavia iba v šestnásťfinále Európskej ligy UEFA.Druhý zápas skupiny medzi Parížom St. Germain a Istanbulom Basaksehir po štvrťhodine za stavu 0:0 prerušili. Hostia opustili hraciu plochu, spravili tak na protest proti rasistickej urážke zo strany štvrtého rozhodcu Sebastiana Coltescua z Rumunska. Situáciu vyhrotila červená karta pre asistenta hosťujúceho trénera Pierrea Weba. Bývalý kamerunský reprezentant sa zapojil do strkanice za postrannou čiarou. Coltescu údajne použil na adresu Weba v rumunčine výraz "negru". Približne po desiatich minútach, keď sa nehralo, turecký tím zamieril do útrob štadióna. Slovenský obranca Martin Škrtel nefiguroval na súpiske Basaksehiru.Cristiano Ronaldo prispel dvomi gólmi k víťazstvu Juventusu Turín na pôde FC Barcelona 3:0, znamenajúcemu prvenstvo v G-skupine. Portugalčan zatienil kanoniera Barcelony Lionela Meesiho, ktorý sa rovnako ako v ligovom dueli na ihrisku Cadizu (1:2) nepresadil. Ronaldo v 13. minúte z pokutového kopu otvoril skóre. O sedem minút neskôr po akcii Juana Cuadrada poistil náskok Juventusu Weston McKennie. V 52. minúte Ronaldo premenil ďalší pokutový kop, nariadený za ruku Clementa Lengleta v šestnástke.Po 20 rokoch sa do osemfinále LM prebojovali aj futbalisti Lazia Rím. V záverečnom zápase v F-skupine remizovali s FC Bruggy 2:1. Belgický tím, ktorý potreboval na postup víťazstvo, sa predsaví v šesťnásťfinále Európskej ligy UEFA. V druhom dueli skupiny prehral Zenit Petrohrad s Borussiou Dortmund 1:2.Lazio začalo aktívnejšie a v 12. minúte sa ujalo vedenia vďaka Joaquinovi Correovi, ktorý po strele Alberta skóroval do poloodkrytej bránky. Belgičania rýchlo vyrovnali zásluhou Ruuda Vormera, no v 27. minúte Lazio opäť získalo tesný náskok. Clinton Mata fauloval v šestnástke Cira Immobileho a najlepší kanonier uplynulého ročníka Serie A suverénne premenil penaltu. V závere polčasu musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín obranca Brúg Eduard Sobol. Belgičania v 76. minúte vyrovnali po hlavičke Hansa Vanakena, tretí gól sa však už hosťom streliť nepodarilo. Slovenský obranca Denis Vavro nefiguroval na súpiske Lazia.Dortmund mal pred duelom v Petrohrade už osemfinále vo vrecku. Ruský tím sa už v tabuľke nemohol odlepiť z posledného štvrtého miesta. Zenit viedol od 18. minúty, keď sa presadil Sebastian Driussi. V druhom polčase otočili skóre Lukasz Piszczek a Axel Witzel. Útočník Borussie Youssoufa Moukoko sa stal vo veku 16 rokov a 18 dní najmladším hráčom, ktorý nastúpil v dueli LM. Na ihrisko sa dostal v 58. minúte. Doterajší rekord patril Celestineovi Babayarovi z Anderlechtu Brusel, ktorý bol v roku 1994 pri debute v LM o 69 dní mladší ako Moukoko.





E-skupina



Stade Rennes - FC Sevilla 1:3 (0:2)



Góly: 86. Rutter (z 11 n) - 45+2. a 81. En-Nesyri, 32. Kounde



Rozhodoval: Bartosz Frankowski (Poľ.)







Chelsea Londýn - FK Krasnodar 1:1 (1:1)



Góly: 28. Jorginho (z 11 m) - 24. Cabella



Rozhodoval: Pavel Královec (ČR)







tabuľka:



1. FC Chelsea 6 4 2 0 14:2 14 *



2. FC Sevilla 6 4 1 1 9:8 13 *



3. FK Krasnodar 6 1 2 3 6:11 5 **



4. Stade Rennes 6 0 1 5 3:11 1







F-skupina



Lazio Rím - FC Bruggy 2:2 (2:1)



Góly: 12. Correa, 27. Immobile (z 11 m) - 18. Vormer, 76. Vanaken



Rozhodoval: Cakir (Tur.), ČK: 39. Sobol (Bruggy) po druhej ŽK



/D. Vavro nefiguroval na súpiske Lazia/







Zenit Petrohrad - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)



Góly: 16. Driussi - 68. Piszczek, 79. Witzel



Rozhodoval: István Kovács (Rum.)







tabuľka



1. Borussia Dortmund 6 4 1 1 12:4 13 *



2. Lazio Rím 6 2 4 0 11:7 10 *



3. FC Bruggy 6 2 2 2 8:10 8 **



4. Zenit Petrohrad 6 0 1 5 4:13 2







G-skupina



Dynamo Kyjev - Ferencváros Budapešť 1:0 (0:0)



Gól: 60. Popov



Rozhodoval: Andreas Ekberg (Švéd.)



/R. Mak nastúpil za Ferencváros v 80. minúte/







FC Barcelona - Juventus Turín 0:3 (0:2)



Góly: 13. a 52. Ronaldo (oba z 11 m), 21. McKennie



Rozhodoval: Tobias Stieler (Nem.)







tabuľka:



1. Juventus Turin 6 5 0 1 14:4 15 *



2. FC Barcelona 6 5 0 1 16:5 15 *



3. Dynamo Kyjev 6 1 1 4 4:13 4 **



4. Ferencváros 6 0 1 5 5:17 1







H-skupina



Paríž SG - Istanbul Basaksehir 0:0 - v 15. minúte prerušené



Rozhodoval: Ovidiu Haţegan (Rum.)



/M. Škrtel nefiguroval na súpiske Basaksehiru/







RB Lipsko - Manchester United 3:2 (2:0)



Góly: 2. Angelino, 13. Haidara, 63. Kluivert - 80. Fernandes (z 11 m), 83. Pogba



Rozhodoval: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)







tabuľka:



1. RB Lipsko 6 4 0 2 11:12 12 *



2. Paríž Saint-Germain 5 3 0 2 8:5 9 *



3 Manchester United 6 3 0 3 15:10 9 **



4. Istanbul Basaksehir 5 1 0 4 -6:13 3







* postup do osemfinále



** účasť v šestnásťfinále EL MAHDIOUI