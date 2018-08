LM: Trnavčania do Belehradu bez Vlaska, hráč si hľadá nový angažmán

Archívna snímka, na snímke vpravo hráč Trnavy Ján Vlasko a hráč Žiliny Marek Káčer. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 5. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava odletia v pondelok do Belehradu na úvodný súboj 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019 proti Crvenej Zvezde bez stredopoliara Jána Vlaska. Hráč sa už na základe vlastnej žiadosti nepripravuje s A-tímom, v nedeľu nastúpil za juniorku Spartaka v stretnutí tretej ligy proti Šali.citoval portál trnavskyhlas.sk Vlaska, ktorý týmito slovami potvrdil, že medzi ním a Radoslavom Látalom nevládol ideálny vzťah.dodal rodák z Bojníc.Generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych vyzdvihol Vlaskov gól vo Varšave, ktorý v konečnom dôsledku zaručil slovenskému majstrovi postup do 3. predkola LM. Zároveň dodal, že hráčovej požiadavke v klube vyhoveli, aby v tíme bola v dôležitom období zdravá atmosféra. Klub však ešte hľadá adeptov na posilnenie tímu. Jednou z vyhliadnutých posíl je Kamil Vacek, momentálne hráč Slasku Vroclav, ktorý v minulosti nastupoval aj za Spartu Praha, Chievo Verona, Mladú Boleslav, Piast Gliwice či Maccabi Haifa.poznamenal Hoftych pre trnavskyhlas.sk s tým, že momentálne rokovania o jeho príchode neprebiehajú. Hoftych zároveň dementoval špekulácie o možnom transfere kamerunského útočníka Leonarda Kweukeho do Trnavy.Zmeny nastali aj v širšom kádri trnavského Spartaka. Dvaja hráči obliekajúci prevažne dres rezervného tímu majú nové pôsobisko. Obranca Filip Deket zamieril do nižšej rakúskej súťaže - jeho novým pôsobiskom sa stal Siegendorf. Ukrajinský krídelník Ilja Čeredničenko prestúpil do FC Nitra. Stredopoliar Filip Tomovič v minulej sezóne hosťoval zo Spartaka v druholigovej Skalici. Po skončení ročníka mu vypršala v Trnave zmluva a Skalica ho tak mohla získať na prestup.