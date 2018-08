ME: Euróspka plavecká liga skorigovala rekord Peatyho o 10 stotín

Archívna snímka, Adam Peaty. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Revidované finálové výsledky na 100 m prsia na ME v dlhom bazéne v Glasgowe:



1. Adam Peaty 57,10 s, 2. James Wilby (obaja V.Brit.) 58,64, 3. Anton Čupkov (Rus.) 59,06

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 5. augusta (TASR) - Európska plavecká liga (LEN) skorigovala sobotňajší svetový rekord Brita Adama Peatyho na 100 m prsia na ME v dlhom bazéne v Glasgowe o 10 stotín sekundy. Dôvodom bola chyba na meracom zariadení, informovala v nedeľu agentúra DPA.Peaty pôvodne dosiahol čas rovných 57 sekúnd, čo znamenalo prekonanie jeho vlastného historického maxima z OH 2016 v Rio de Janeiro o 13 sekúnd. Dvadsaťtriročný Brit ale po prepočtoch napokon dosiahol čas 57,10, ktorý je však stále platným historickým rekordom. Všetkým plavcom vo finále upravili čas o 10 stotín sekundy, striebro získal so stratou 1,54 sekundy Peatyho krajan James Wilby, bronz putuje do Ruska vďaka Antonovi Čupkovovi (+1,96).Podľa LEN sa problém týkal prvých deviatich pretekov sobotňajšieho podvečerného finálového bloku. Štartovacie zariadenia boli zle nakonfigurované. Napokon tak všetkým plavcom v nich k ich pôvodným časom prirátali 10 stotín sekundy. Svetový rekord Rusa Klimenta Kolesnikova 24,00 sekúnd na 50 m znak to ale už neovplyvnilo.