LN: Holandsko porazilo Anglicko po predĺžení, zahrá si vo finále

Na snímke vpravo v popredí brankár Anglicka Jordan Pickford chatá loptu v zápase semifinále Ligy národov vo futbale Holandsko - Anglicko na štadióne D. Afonsaa Henriquesa v portugalskom meste Guimaraes vo štvrtok 6. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Final Four Ligy národov 2018/2019:

semifinále:



Guimaraes



Holandsko - Anglicko 3:1 po predĺžení (1:1, 0:1)



Góly: 73. De Ligt, 97. Walker (vlastný), 114. Promes - 32. Rashford (z 11 m). ŽK: De Ligt, Dumfries, Van de Beek - Kane. Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.)

Ďalší program Final Four Ligy národov - nedeľa 9. júna:

o 3. miesto /Guimaraes/



15.00 Švajčiarsko - Anglicko



finále /Porto/



20.45 Portugalsko - Holandsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Guimaraes 6. júna (TASR) - Vo finále premiérovej edície Ligy národov sa stretnú futbalisti domáceho Portugalska s Holandskom. "Oranjes" si vybojovali postup vďaka víťazstvu 3:1 po predĺžení nad Anglickom vo štvrtkovom semifinále v Guimaraesi, hoci po prvom polčase zaostávali 0:1. V úvodnom semifinále si deň predtým Portugalsko poradilo so Švajčiarskom 3:1 zásluhou hetriku Cristiana Ronalda.Nedeľné finále je na programe o 20.45 h v Porte, predtým si v dueli o 3. miesto (15.00 v Guimaraesi) zmerajú sily Švajčiarsko s Anglickom.Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon (68. Van de Beek), F. De Jong (114. Strootman), Wijnaldum - Bergwijn (91. Pröpper), Depay, Babel (68. Promes)Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Rice (106. Alli), Delph (77. Henderson), Barkley - Sancho (61. Lingard), Rashford (46. Kane), SterlingZápas sa začal symbolickou minútou ticha na pamiatku bývalého dlhoročného prezidenta Európskej futbalovej únie Lennarta Johanssona, ktorý zomrel v utorok vo veku 89 rokov.Angličania pohrozili v 3. minúte, Sanchov centrovaný oblúčik bol však pre Sterlinga privysoký. Na opačnej strane Bergwijn otestoval pozornosť Pickforda, ktorý stál na správnom mieste a loptu bez problémov chytil. Diváci boli od začiatku zápasu svedkami obojstranne ofenzívneho futbalu, v 12. minúte Holanďania nezakončili nádejnú brejkovú situáciu a sami sa pripravili o možnosť ísť do koncovky. V ďalšom priebehu síce mali z hľadiska držania lopty navrch, ale nedokázali z toho nič vyťažiť. Naopak, De Ligt sa vo vlastnej šestnástke previnil nedovoleným zákrokom na Rashforda a faulovaný hráč z nariadenej jedenástky poslal Angličanov do vedenia. Cillessen sa hodil do opačnej strany - 0:1. V nadstavenom čase mohol De Ligt odčiniť svoje zaváhanie, ale jeho hlavičke po rohovom kope chýbala presnosť.Angličania siahli v polčasovej prestávke po vynútenej zmene, zraneného Rashforda nahradil Kane. V 55. minúte urobil Walker hrúbku pri rozohrávke, ale Depay sa unáhlil so streľbou a jeho pokus zo strednej vzdialenosti Pickford zneškodnil. Angličania sa s pribúdajúcimi minútami zatiahli do obrannej ulity, ale spočiatku si zodpovedne držali svoje pozície a držali súpera na dištanc. Holanďania nevedeli nájsť účinný recept na presadenie sa cez zhustený val, až v 73. minúte im priniesla úspech štandardná situácia. De Ligt si šikovne medzi troch hráčov súpera nabehol na roh a na jeho hlavičku nemal Pickford nárok - 1:1. O desať minút mohol prinavrátiť Anglicku vedenie striedajúci Lingard, ktorý si šikovne zbehol do "uličky" na prihrávku od Sterlinga a poslal loptu po ľavej ruke Cillessena, ale hlavný rozhodca po konzultácii s VAR neuznal gól pre tesný ofsajd. Systém bol v akcii aj o niekoľko desiatok sekúnd na opačnej strane, o reklamovanej ruke Chilwella však nemohla byť reč.Duel dospel do predĺženia, v ktorom boli Holanďania aktívnejší a po zmätkoch v obrane súpera išli do vedenia, keď si vlastný gól strelil Walker - 2:1. Onedlho mohol Depay zvýšiť náskok, ale Pickford reflexívne vyboxoval loptu po jeho hlavičke. Snaha Angličanov o vyrovnanie nepriniesla úspech, jeho hráči boli v predfinálnej fáze zbrklí a nepresní. V 114. minúte po fatálnej hrúbke Stonesa s Barkleym pochoval ich nádeje pohotový Promes - 3:1.