NHL: Blues sú krok od zisku Stanleyho pohára, vyhrali v Bostone

BOSTON BRUINS - ST. LOUIS BLUES 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



Góly: 54. DeBrusk (Krug) - 21. O'Reilly (Sanford, Pietrangelo), 51. Perron (O'Reilly, BOzak). Rozhodovali: Kozari, Sutherland – Devorski, Racicot, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 17.565 divákov.



Boston: Rask – McAvoy, CHÁRA, Carlo, Krug, Clifton, Moore, Kampfer – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Krejčí, DeBrusk, Nordström – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly



St. Louis: Binnington – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Bouwmeester, Dunn, Bortuzzo – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Sanford – Blais, Bozak, Maroon – Steen, Sundqvist, Barbašev /stav série: 2:3/



Slovák v zápase:

Zdeno Chára (Boston) 16:42 0 0 0 -1 2 0



/minutáž, góly, asistenciie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 7. júna (TASR) – Hokejistov St. Louis Blues delí už iba jedno víťazstvo od premiérového zisku Stanleyho pohára. V noci na piatok triumfovali v piatom súboji finále play off NHL na ľade Bostonu Bruins 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2 na zápasy.Domácich potiahol k výhre útočník Ryan O'Reilly, ktorý strelil na začiatku druhej tretiny prvý gól „bluesmanov“ a asistoval aj pri víťaznom zásahu Davida Perrona z 51. minúty. Tomu však predchádzal kontroverzný moment, keď rozhodcovia nepotrestali faul Tylera Bozaka na Noela Acciariho. Bruins síce prestrieľali súpera 39:21, no fantastického brankára Jordana Binningtona dokázali prekonať len raz, za stavu 0:2 skorigoval v 54. minúte Jake DeBrusk. Binnington priviedol svoje mužstvo k 15. víťazstvu v jednej vyraďovačke a vyrovnal ligový rekord brankára – nováčika.Bruins napokon nastúpili v TD Garden aj s kapitánom Zdenom Chárom, ktorý korčuľoval s krytom tváre. Skúsený slovenský obranca nedohral štvrtý duel po zásahu pukom a podľa zámorských médií má zlomenú čeľusť, rozhodol sa však hrať aj cez bolesť. Jeho spoluhráči brankár Jaroslav Halák a krídelník Peter Cehlárik do hry opäť nezasiahli.Blues môžu spečatiť zisk prvého Stanleyho pohára v klubovej histórii už v noci na pondelok, keď je na ich ľade na programe šiesty zápas finálovej série (2.00 SELČ).piaty zápas finále play off NHL:Bruins nastúpili aj s Chárom a siedmym bekom Kampferom, ktorému uvoľnil miesto v zostave útočník Backes. Domáci začali zostra a Binnington musel hneď v úvode zasahovať pri šanciach Johanssona, Marchanda či dorážke Kuralyho. Blues chvíľu trvalo, kým sa dostali do rytmu, v 10. min. Sanford preveril pozornosť Raska. "Bluesmani" ďakovali v prvej tretine svojmu brankárovi, Binnington zlikvidoval nebezpečnú strelu Pastrňáka, predtým mu pri zakončení Marchanda pomohla žŕdka. V 19. min. sa na opačnej strane vyznamenal Rask pri šanci Perrona.Druhé dejstvo začali hostia oveľa živšie. Tarasenkov prienik ešte zastavil Rask, no následne po parádnej zadovke Sanforda zostal pred bránkou Bostonu chvíľu nepokrytý O'Reilly a bekhendom prekonal fínskeho brankára. Bruins reagovali spŕškou striel, nebezpečne pálili Carlo i Krug, no obrana St. Louis na čele s Binningtonom odolávala. V závere tretiny po chybe Kruga mal veľkú možnosť zvýšiť náskok Pietrangelo, ktorý si vytiahol Raska z bránky, no toho skvele zastúpil na čiare Krejčí.Bruins začali tretie dejstvo mohutným náporom. Po delovke Kampfera druhýkrát v zápase zachránila Binningtona žŕdka. V 46. min. sa domáci dostali do ojedinelého rýchleho prečíslenia, McAvoy však svoju príležitosť zahodil. Hostia sa zamerali na pozornú defenzívu, v strednom páse čakali na chyby súpera, po ktorých podnikali nebezpečné brejky. V 49. min. nenápadná strela Parayka skončila na žŕdke, vzápätí kombináciu Blues s koncovkou Barbaševa zastavil Rask. Následne ale pustil medzi betóny opakovanú prihrávku Perrona na Bozaka a Blues viedli 2:0. Situácii však predchádzal evidentný faul Bozaka na Acciariho, ktorí rozhodcovia nepotrestali. Bostonu nezostávalo nič iné, ako úplne otvoriť hru. To mohol využiť Tarasenko, svoj nájazd však nepremenil. Boston sa dočkal v 54. min., keď pri avizovanom vylúčení hostí DeBrusk strelou z prvej prepálil Binningtona a vykresal iskierku nádeje pre svoj tím. V dramatickej koncovke mohol spečatiť výhru hostí Perron, v úniku netrafil. Domáci to v samom závere skúsili v power play so šiestimi korčuliarmi, "priklincovali" súpera k jeho bránke, vytúženého vyrovnania sa však nedočkali.