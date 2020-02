Lobotka je na súpiske Neapola na Ligu majstrov, v osemfinále môže nastúpiť proti Barcelone

Maximálne traja noví hráči

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - V osemfinále tohtosezónnej edície Ligy majstrov bude mať hráčske zastúpenie aj slovenský futbal. V talianskom klube SSC Neapol dopísali na súpisku aj januárovú posilu zo španielskej Celty Vigo Stanislava Lobotku.Kluby museli nahlásiť požadované zmeny v kádroch do polnoci z pondelka na utorok. Tie následne ešte podliehali schváleniu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) Už niekoľko sezón platí, že každý z účastníkov jarných vyraďovacích kôl LM a Európskej ligy môže počas zimy zaregistrovať maximálne troch nových hráčov.Od uplynulého ročníka 2018/2019 však už nezáleží na tom, či hráč v danej sezóne predtým nastúpil v LM alebo EL za iný klub, príp. či sa jeho bývalý klub stále nachádza v súťaži.V praxi to znamená, že Neapol mohol dopísať na súpisku aj Nemca Diega Demmeho, ktorý v skupinovej fáze LM 2019/2020 hral za RB Lipsko Do tejto kategórie patrí aj nórsky útočný supertalent Erling Braut Haaland z Borussie Dortmund , na jeseň ešte hráč rakúskeho Red Bullu Salzburg alebo kmeňový obranca Realu Madrid Álvaro Odriozola, momentálne na hosťovaní v Bayerne Mníchov Neapol sa v osemfinále stretne so španielskym FC Barcelona . Prvý zápas sa hrá 25. februára pod Vezuvom, odveta v katalánskej metropole je na programe 18. marca.Počas pôsobenia v Celte Vigo nastúpil Lobotka proti "blaugranas" dovedna 7-krát s bilanciou jedno víťazstvo, tri remízy a tri prehry.