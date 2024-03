Lobotka je najlepší futbalista SR za rok 2023: Pocity sú neopísateľné

Stanislav Lobotka získal po prvý raz v kariére trofej pre najlepšieho futbalistu roka. Vďačí za to najmä výbornej sezóne na klubovej úrovni, ale k triumfu v tradičnej ankete ho posunuli aj skvelé reprezentačné výkony.



Dvadsaťdeväťročného stredopoliara korunovali v utorok večer na Bratislavskom hrade, v ankete zvíťazil pred obrancami Dávidom Hanckom a Milanom Škriniarom. "Pocity sú neopísateľné. Som rád, že som získal túto trofej. Je to pre mňa motivácia do ďalšej práce, veľmi si to vážim. Je to pre mňa zadosťučinenie," uviedol Lobotka.



Slovenský reprezentant sa v roku 2023 tešil z titulu v talianskej lige s SSC Neapol. Je štvrtý Slovák v ére samostatnosti, ktorý sa tešil z triumfu v niektorej z piatich elitných európskych líg (Anglicko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko). Pred tromi rokmi získal s Interom Miláno titul Škriniar, španielsku La Ligu sa v roku 1995 podarilo vyhrať Petrovi Dubovskému (Real Madrid) a nemeckú Bundesligu v roku 2009 Petrovi Pekaríkovi (VfL Wolfsburg). S reprezentáciou sa tešil z postupu na ME, ale uplynulé obdobie mu prinieslo aj nepríjemné momenty. V septembri mu zomrel otec. "Rok 2023 bol zvláštny. Prvý polrok bol veľmi dobrý, v tom druhom nebolo všetko ideálne a mám zmiešané pocity."



Najviac trofejí v prestížnej ankete získal Marek Hamšík, doma ich má osem. Dnes už bývalý reprezentant tiež pôsobil v Neapole, ale na rozdiel od Lobotku sa nedočkal v Taliansku výrazného tímového úspechu. "Je to niečo krásne. Keď hráte futbal, túžite aj po takomto ocenení, nielen tímovom. Marek ich má osem, ale rád by určite jednu vymenil za titul s Neapolom. Takže on má to a ja zasa toto. Ale tak ako som fandil ja jemu, tak fandí on mne," dodal Lobotka.



Počas galavečera vyhlásili najlepšiu desiatku hráčov, postupne zostali na pódiu len Lobotka a Hancko. Medzi nimi sa napokon rozhodlo o víťazovi. "Ja som nevedel, či vyhrám. Bol som nervózny a som rád, že to vyšlo na mňa. Ale Dávid potvrdzuje, že má výbornú sezónu a mňa o to viac teší, že trofej som dostal ja. Neriešil som to, či by som mohol vyhrať, ja tieto ocenenia nemusím, som nervózny, veľa kamier, veľa ľudí, ja mám radšej pokoj. Ale som rád, že to takto dopadlo," vyhlásil Lobotka.



Neapolu sa tento rok nedarí tak ako vlani, titul v Serii A neobháji. Lobotka však zdôraznil, že talianska súťaž je veľmi náročná. "My sme Neapol, nie Bar

celona, či Real, ktorí zbierajú trofeje stále. Takto to nefunguje. Nemáme na najlepšie kluby na svete, ale sme na správnej ceste."



Nedávno sa v médiách objavili chválospevy na adresu slovenského reprezentanta z úst trénera Barcelony Xaviho. Ten uviedol, že ho slovenský reprezentant zaujal tým, že nestráca lopty a je veľmi vhodný typ z hľadiska výstavby hry. Vynára sa tak špekulácia o ďalšom prestupe, ktorý by nesmierne zviditeľnil celý slovenský futbal. "Každý túži hrať za také tímy. Ale ja som v Neapole spokojný a uvidíme, čo prinesie život. Xavi bol môj idol, takže keď niečo takéto počujete, tak to poteší. Škoda, že v lete odchádza."



O budúcnosti Lobotku určite niečo povie aj nadchádzajúci turnaj Euro 2024, kde Slováci chcú urobiť dieru do sveta. "Jedna vec je klub a druhá reprezentácia. Ale sme na dobrej ceste, máme výborný tím, ak budú všetci zdraví, môžeme dosiahnuť dobrý výsledok," uzavrel najlepší slovenský futbalista za uplynulý rok.

Výsledky

Futbalista roka 2023

1. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 330

2. Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam) 251

3. Milan Škriniar (Inter Miláno/PSG) 191

4. Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava) 123

5. Lukáš Haraslín (Sparta Praha) 118

6. Martin Dúbravka (Newcastle United) 53

7. Denis Vavro (FC Kodaň) 7

8. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 6

9. Róbert Polievka (MFK Dukla B. Bystrica) 5

10. Ondrej Duda (Hellas Verona) 4

Cena Petra Dubovského

1. Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam) 127

2. Adam Obert (Cagliari Calcio) 71

3. Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze) 54

4. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 52

5. Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) 33

6. Sebastian Kóša (FC Spartak Trnava) 32

7. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 20

8. Artur Gajdoš (AS Trenčín) 18

9. Timotej Jambor (MŠK Žilina) 12

10. Mário Sauer (MŠK Žilina) 2

Tréner roka 2023

1. Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava) 178

2. Francesco Calzona (reprezentácia SR A) 130

3. Michal Gašparík (FC Spartak Trnava) 87

4. Roman Skuhravý (FK Železiarne Podbrezová) 12

5. Jaroslav Hynek (MŠK Žilina) 8

6. Adrián Guľa (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 5

Jaroslav Kentoš (reprezentácia SR 21) 5

Najlepší hráč Fortuna Ligy 2023

1. Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava) 170

2. Aleksandar Čavrić (ŠK Slovan Bratislava) 111

3. Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica) 81

4. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 21

5. Nikola Krstović (DAC 1904 Dunajská Streda) 12

Futbalistka roka 2023

1. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten) 82

2. Martina Šurnovská (Slavia Praha) 73

Diana Bartovičová (Slavia Praha) 73

4. Dominika Škorvánková (Montpellier HSC/FC Como) 67

5. Mária Korenčiová (FC Como) 57