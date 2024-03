Ovečkin rozšíril rekordné štatistiky NHL, dosiahol hranicu 20 strelených gólov v devätnástej sezóne za sebou

Dvadsaťgólové sezóny

Maximálne nadšenie

Dvaja Slováci proti sebe

19.3.2024 (SITA.sk) - Iba šesť hráčov v histórii NHL dosiahlo hranicu 20 strelených gólov v jednej sezóne minimálne 19-krát. Do exkluzívnej spoločnosti Gordieho Howea (22-krát), Rona Francisa (20), Brendana Shanahana (19), Davea Andreychuka (19) a Jaromíra Jágra (19) sa najnovšie pridal Alexander Ovečkin Kapitán Washingtonu strelil dva góly svojho tímu pri víťazstve na ľade Calgary 5:2 a dostal sa na 21 gólov v sezóne 2023/2024. Celkovo má v NHL na konte už 843 zásahov a za najväčšou legendou zámorskeho hokeja Wayneom Gretzkým zaostáva o 51 gólov.Tridsaťosemročný Rus sa zároveň stal tretím hráčom histórie profiligy , ktorý to dosiahol v 19 za sebou nasledujúcich sezónach. Sezóny s minimálne 20 gólmi bez prestávky pred ním predviedli iba Howe 22-krát a Shanahan 19-krát.Ovečkin je však jediný, ktorý dvadsaťgólové sezóny predvádza kontinuálne od začiatku svojej kariéry v NHL od roku 2005. Osem z jeho sezón v profilige bolo minimálne 50-gólových. Aj vďaka Ovečkinovi sa Washington posunul na druhé miesto s voľnou kartou do play-off vo Východnej konferencii za Tampu Bay a pred Detroit "Je to nanajvýš pôsobivé. Hráč svetového formátu a budúci člen siene slávy. Neviem, čo ešte sa k tomu dá povedať. Užívam si, že som súčasťou éry Ovečkina," reagoval útočník Washingtonu Dylan Strome na webe NHL."Všetci sme maximálne nadšení, keď strieľa góly. Samozrejme, tešíme sa z každého gólu hocijakého nášho hráča, ale u ´Oviho´ je to ešte o niečo výnimočnejšie. Jeho dva góly proti Calgary boli mimoriadne dôležité," pridal názor ďalší útočník Washingtonu Hendrix Lapierre Súboj Calgary a Washingtonu postavil proti sebe aj dvoch Slovákov. Víťazom bol obranca Capitals Martin Fehérváry , ktorý počas 21 minút na ľade predviedol tri strely, dva bodyčeky, jeden blok a skončil s plusovým bodom.Zdolaný útočník Martin Pospíšil z tímu Flames štyrikrát ohrozil brankára súpera a pridal aj dva bodyčeky, jeden blok a dve mínusky.V súboji Seattle Buffalo (2:6) Tomáš Tatar odohral vo štvrtom útoku Seattlu necelých desať a pol minúty a skončil s jednou strelou, jedným bodyčekom a dvomi mínuskami. Skúsený krídelník nebodoval v treťom zápase po sebe a Seattle po piatej prehre v sérii zaostáva za postupovou pozíciou do play-off o 11 bodov.