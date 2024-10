Lobotka má zálusk na 6 bodov, Rodák o poste jednotky: Chcem chytať

Slovenskí futbalisti odštartovali prípravu na októbrový dvojzápas Ligy národov proti Švédsku (11. októbra) a Azerbajdžanu (14. októbra) nedeľňajším zrazom na tradičnom mieste v Senci. Káder s 24 hráčmi sa postupne dával dokopy, neskoršie príchody hlásili pre klubové povinnosti viacerí reprezentanti.



Už pred tvorbou nominácie bolo jasné, že tréner Francesco Calzona musí oželieť trojicu zranených opôr - brankára Martina Dúbravku, stredopoliara Juraja Kucku a najlepšieho strelca ME v Nemecku Ivana Schranza. Slováci vstúpili do tohto ročníka Ligy národov výhrou 1:0 na pôde Estónska a doma v Košiciach zvíťazili 2:0 nad Azerbajdžanom. V C-divízii majú najvyššie ambície a po troch rokoch sa chcú vrátiť do "béčka".



Stanislav Lobotka zažíva v Neapole vydarený štart do sezóny. SSC figuruje na čele tabuľky Serie A a po triumfe 3:1 nad nováčikom z Coma natiahol sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na sedem zápasov. "Je skvelé, že sa darí mne aj celému mužstvu. Táto sezóna môže byť výnimočná, ale je za nami len sedem kôl, takže to ešte bude dlhé a náročné. Ako klub sme vlani po majstrovskom ročníku nemali taký hlad po víťazstvách, tento rok je to iné. Tréner Antonio Conte nám dal myšlienku a ´chtíč´, prevetral kabínu, prišli nové posily. Hráčov dokáže po fyzickej aj mentálnej stránke posunúť na vyšší level, o čom som sa presvedčil už aj ja. Zatiaľ sa nám darí, bodaj by to tak pokračovalo," povedal čoskoro 30-ročný stredopoliar.

Stretnutie s rovnako šesťbodovým Švédskom bude pravdepodobne kľúčové v boji o priamy postup, ktorý si zabezpečí tím na prvom mieste. Slováci nad severanmi ešte nikdy nezvíťazili, ani v prípravných zápasoch. Historicky odohrali tímy tri súťažné stretnutia, "Tre kronor" vyhrali dve a v kvalifikácii na MS 2002 s nimi Slováci remizovali 0:0. Naposledy si zmerali sily na ME 2020, kde "sokoli" nestačili na súpera 0:1. "Určite to nebude jednoduchý zápas, taký je však každý na tejto úrovni. Hlavne v útoku a strede poľa majú Švédi vysokú kvalitu. Aj my však vieme, v čom je naša sila a budeme chcieť oba zápasy v októbri vyhrať. Chceme sa prezentovať štýlom, ktorému veríme. Budeme sa snažiť mať čo najviac loptu v našej moci. Nie je to jednoduchý spôsob hry, ale dokázali sme, že s ním môžeme byť úspešní," prezradil Lobotka recept na úspech.



Brankár Marek Rodák po dvoch sezónach vysedávania na lavičke Fulhamu zmenil v lete pôsobisko. Z Anglicka zamieril do saudskoarabského klubu Al-Ettifaq, za ktorý odchytal šesť ligových zápasov. Prax sa mu zíde, keďže v októbrovom asociačnom termíne by mal po Dúbravkovi prevziať pozíciu brankárskej jednotky. "Zatiaľ som tam krátko, ale chytávam a za to som rád. S praxou je to jednoduchšie. V reprezentácii som bol vždy pripravený zasiahnuť do zápasu, keď ma tréner potreboval. Aj teraz vidí, že tu som a chcem chytať. Uvidíme, ako sa rozhodne. Situáciu v Lige národov vnímam tak, že sa chceme posunúť o divíziu vyššie. Každý zápas je preto pre nás dôležitý a ten so Švédskom zrejme kľúčový," myslí si Rodák.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy Ligy národov proti Švédsku (11. októbra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave) a v Azerbajdžane (14. októbra o 18.00 SELČ v Baku):



Brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Henrich Ravas (Cracovia Krakow), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)



Obrancovia: Peter Pekarík (MŠK Žilina), Michal Tomič (Bodö/Glimt), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž)



Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (1. FC Union Berlín), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



Útočníci: Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Leo Sauer (NAC Breda), Ľubomír Tupta (FC Slovan Liberec), Tomáš Suslov (Hellas Verona), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Boavista Porto)