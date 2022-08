Lobotka odohral úžasný zápas a strelil učebnicový gól, pochválil Slováka kouč Spalletti v dueli Serie A (video)

Vydarená trefa

Dali krásne góly

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant v službách talianskeho klubu SSC Neapol Stanislav Lobotka sa blysol gólom v pondelňajšom dueli 1. kola Serie A 2022/2023 na ihrisku Hellasu Verona.Nastúpil v základnej zostave trénera Luciana Spallettiho a výborný výkon podčiarkol v 65. min. presným zásahom na 4:2 pre hostí. Tí neskôr pridali ešte jeden gól a triumfovali rozdielom triedy 5:2.Lobotkova „trefa“ bola naozaj vydarená. Asi 40 metrov od súperovej bránky si prebral prihrávku od portugalského ľavého obrancu Mária Ruia, prešmykol sa okolo dvoch protihráčov a z hranice šestnástky umiestnenou strelou poslal loptu po zemi k ľavej žrdi.Kouč SSC Spalletti bol po stretnutí mimoriadne spokojný. „Skvelý výkon. Na zápas sme sa dobre pripravili a gratulujem chlapcom, že to na trávniku dokázali interpretovať tým najlepším možným spôsobom. Dali sme krásne góly. Na ihrisku som v našom podaní videl ducha i kvalitu,“ vyhlásil 63-ročný tréner.Spomenutý Lobotka patrí k pilierom Spallettiho neapolskej stratégie. Lodivod „partenopei“ po zápase pochválil 27-ročného rodáka z Trenčína. „Lobotka dnes (16. augusta pozn. redakcie) vyzeral ako Iniesta , odohral úžasný zápas a strelil učebnicový gól. To isté platí o Zielinskom, no celý tím dnes hral skvele,“ skonštatoval Spalletti.