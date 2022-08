Tuchel a Conte budú pykať za potýčku, gestá si vymieňali už počas zápasu (video+foto)

Dostali červenú kartu

Hrozba dištancu za komentáre

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Anglická Futbalová asociácia (FA) obvinila hlavných trénerov klubov FC Chelsea Tottenham Hotspur z nevhodného správania sa v závere nedeľňajšieho vzájomného súboja na Stamford Bridge (2:2). Thomas Tuchel aj Antonio Conte sa previnili porušením pravidla o slušnom správaní a čelia suspendácii. Obaja kormidelníci sa môžu k incidentu vyjadriť do štvrtka.Tuchel a Conte sa pri podávaní rúk po záverečnom hvizde dostali do menšej potýčky, aj keď k žiadnemu fyzickému útoku medzi nimi nedošlo. Obaja dostali od hlavného rozhodcu červenú kartu. "Správanie oboch trénerov po skončení zápasu bolo nevhodné," uviedla FA v oficiálnom stanovisku.Nemecký a taliansky tréner sa doberali počas celého duelu, najmä po každom strelenom góle si vymieňali gestá. Conte dokonca použil sociálnu sieť na zosmiešnenie svojho náprotivka, pridal naň jeho fotku s emotikonmi a ironickým popisom. FA však tieto menšie incidenty nebude riešiť.Tuchelovi okrem toho hrozí dištanc za komentáre na margo výkonu hlavného arbitra Anthonyho Taylora. Oba góly Tottenhamu totiž podľa neho nemali platiť pre ofsajd alebo faul súperovho hráča."Možno by nemal viesť zápasy Chelsea," povedal nemecký kouč Londýnčanov na adresu rozhodcu a pokračoval: "Nemyslím si, že je to len názor fanúšikov. Môžem vás uistiť, že si to myslí celá naša šatňa, každý jeden človek v nej."