Lobotka po prvý raz zvíťazil v ankete Futbalista roka, medzi trénermi opäť triumfoval Weiss st. (foto)

FUTBALISTA ROKA



1. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 330 bodov

2. Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam) 251

3. Milan Škriniar (Inter Miláno / PSG) 191

4. Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava) 123

5. Lukáš Haraslín (Sparta Praha) 118

6. Martin Dúbravka (Newcastle United) 53

7. Denis Vavro (FC Kodaň) 7

8. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 6

9. Róbert Polievka (MFK Dukla B. Bystrica) 5

10. Ondrej Duda (Hellas Verona) 4



CENA PETRA DUBOVSKÉHO PRE NAJLEPŠIEHO HRÁČA DO 21 ROKOV



1. Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam) 127

2. Adam Obert (Cagliari Calcio) 71

3. Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze) 54

4. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 52

5. Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) 33

6. Sebastian Kóša (FC Spartak Trnava) 32

7. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 20

8. Artur Gajdoš (AS Trenčín) 18

9. Timotej Jambor (MŠK Žilina) 12

10. Mário Sauer (MŠK Žilina) 2

Dominik Hollý (AS Trenčín) 2

David Strelec (Reggina Calcio / ŠK Slovan Bratislava 2



TRÉNER ROKA 2023



1. Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava) 178

2. Francesco Calzona (Reprezentácia SR A) 130

3. Michal Gašparík (FC Spartak Trnava) 87

4. Roman Skuhravý (FK Železiarne Podbrezová) 12

5. Jaroslav Hynek (MŠK Žilina) 8

6. Adrian Guľa (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 5

Jaroslav Kentoš (Reprezentácia SR 21) 5

8. Michal Ščasný (MFK Dukla Banská Bystrica ( Othellos Athienou FC) 4

9. Martin Ševela (Al-Adalah FC / Al-Okhdood Club) 3

10. Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia FC) 2

Peter Struhár (MFK Ružomberok / MFK Zemplín Michalovce) 2



FUTBALISTKA ROKA 2023

1. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten) 82

2. Martina Šurnovská (Slavia Praha) 73

Diana Bartovičová (Slavia Praha) 73

4. Dominika Škorvánková (Montpellier HSC / FC Como) 67

5. Mária Korenčiová (FC Como) 57

6. Patrícia Hmírová (Sporting de Huelva) 43

7. Tamara Morávková (Slavia Praha) 38

8. Diana Lemešová (SKN St. Pölten) 36

9. Patrícia Fischerová (IFK Kalmar / AIK Štokholm) 13

10. Jana Vojteková (SC Freiburg / FC Bazilej) 7





20.3.2024 (SITA.sk) - Najlepším slovenským futbalistom v roku 2023 bol stredopoliar reprezentácie a talianskeho klubu SSC Neapol Stanislav Lobotka . Dvadsaťdeväťročný odchovanec trenčianskeho futbalu ovládol anketu premiérovo.Pred druhým Dávidom Hanckom , obrancom holandského klubu Feyenoord Rotterdam , získal o 79 hlasovacích bodov viac. Na tretej priečke sa umiestnil obranca francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain „Chcem sa poďakovať rodine, sestrám, malej Linde a mame, ktorá to znáša veľmi dobre. Aj mojej priateľke a agentovi a všetkým blízkym. Tá cena patrí reprezentačným spoluhráčom a takisto spoluhráčom z klubu,“ povedal Lobotka pre televíziu Dajto.V hlasovaní fanúšikov zasa zvíťazil Dávid Hancko. V kategórii hráčov do 21 rokov triumfoval Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam, pred druhým Adamom Obertom z talianskeho Cagliari a tretím Adriánom Kaprálikom z poľského tímu Górnik Zabrze Medzi trénermi sa z víťazstva po šiesty raz v kariére radoval kouč ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. , ktorý získal o 48 hlasovacích bodov viac ako reprezentačný tréner Slovenska Francesco Calzona . Na tretej priečke sa umiestnil kouč Spartaka Trnava „Už minule som hovoril, že som tu možno poslednýkrát, ale vidíte, taký je futbal. Ocenenie si veľmi vážim. Ďakujem klubu, v ktorom pracujem, a tiež ďakujem spolupracovníkom a divákom, ktorí nás povzbudzujú. Robím prácu, ktorá ma živí a ktorú milujem. Ďakujem všetkým, ktorí mi prajú a hráčom Slovenska držím palce na ME," poznamenal Weiss.Za najlepšiu slovenskú futbalistku uplynulého roka vyhlásili Máriu Mikolajovú z rakúskeho klubu St.Pölten. Na delenej druhej priečke sa umiestnili dve spoluhráčky z pražskej Slavie - Martina Šurnovská a Diana Bartovičová. Cenu fanúšikov získala medzi ženami Tamara Morávková, takisto hráčka Slavie Praha.Súčasťou futbalového galavečera, ktorý sa konal v priestoroch Bratislavského hradu, bolo aj uvedenie nových členov do Siene slávy slovenského futbalu . Stali sa nimi Peter Dubovský a Pavol Molnár in memoriam, Vojtech Masný, Ivan Hrdlička a Ľubomír Moravčík.O poradí v jednotlivých anketách rozhodovali zástupcovia slovenských médií a členovia Slovenskej futbalovej akadémie (SFA), ktorá združuje významné, verejnosťou rešpektované persóny histórie a súčasnosti slovenského futbalu.