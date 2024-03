Slovan prehral v Košiciach aj druhý zápas, na Spiši padli tri góly za necelú minútu a pol

Zápas v Košiciach režírovali legionári

Obrat Spišskej Novej Vsi

20.3.2024 (SITA.sk) - Východ Slovenska verzus zvyšok Slovenska 4:0. Takto by sa dal stručne charakterizovať aktuálny stav po druhých zápasoch prvých štvrťfinálových sérií play-off hokejovej extraligy . Oba východniarske tímy naplno využili výhodu domáceho prostredia.V atraktívnom súboji dvoch najúspešnejších mužstiev slovenskej klubovej histórie HC Košice vedie nad HC Slovan Bratislava 2:0 na zápasy a v repete minuloročného štvrťfinále HK Spišská Nová Ves má rovnako náskok 2:0 pred HC ´05 Banská Bystrica . Obe série sa presunú do Bratislavy a Banskej Bystrice, v piatok a sobotu tam odohrajú tretie zápasy.Druhý zápas Košíc a Slovana bol v réžii zámorských hráčov, ktorí strelili sedem z deviatich gólov. Košičania viedli 3:0 aj 5:2, Slovan sa dvakrát dotiahol na rozdiel jedného gólu, ale ani raz nevyrovnal.Vo víťaznom tíme opäť vynikol fínsky útočník Joona Jääskeläinen , ktorý viditeľne prepol do play-off módu. V 49 zápasoch základnej časti strelil 10 gólov, kým v úvodných zápasoch štvrťfinále už päť. Na 5:2 pre Košice v polovici zápasu zvýšil a víťazný gól strelil Eduard Šimun "Je pozitívne, že sme dali päť gólov, ale negatívom sú tie chyby, po ktorých sme inkasovali a dopustili drámu. Musíme ísť pokorne ďalej a zodpovedne pristúpiť k ďalším zápasom," skonštatoval Eduard Šimun na webe kosiceonline.sk.Kapitána Slovana Michala Sersena mrzí, že jeho tím odchádza z Košíc naprázdno. "Zmobilizovali sme sa, ale hlúpymi chybami sme súperovi darovali ďalšie góly. Potom sa to už ťažko otáča. Som rád, že sme to nezabalili. Síce odchádzame s prázdnymi rukami, no ešte je všetko otvorené," povedal Michal Sersen.V Spišskej Novej Vsi domáci nedôraznou koncovkou rozchytali brankára Banskej Bystrice Gašpera Krošelja a až do 59. min mu strelili len jeden gól. Hostia viedli 2:1 a chystali sa vyrovnať stav série na 1:1. Vďaka využitým presilovkám a pri power-play domácich mali tromfy v rukách.Lenže potom Spišiaci strelili tri góly za necelú minútu a pol a strhli víťazstvo aj v druhom zápase na svoju stranu. Kanadský útočník Anthony Nellis najprv vyrovnal na 2:2 a neskôr pečatil výsledok gólom do prázdnej bránky. K 25 gólom v základnej časti pridal v dvoch zápasoch play-off ďalšie tri."Toto je play-off a hrá sa do konca každý zápas. Boli sme lepší, len neprichádzali góly. Potom som predviedol svoju strelu a vyšlo to. Táto séria je veľmi vyrovnaná a aj trochu šialená. Bude to ešte zaujímavé," skonštatoval Anthony Nellis.Opačné emócie ako Nellis prežíval strelec jedného z gólov Banskej Bystrice Alex Výhonský. "Nechýbalo veľa a mohli sme brať víťazstvo. Je to však hokej a skončilo sa to tak, že to nakoniec otočili. Nezostáva nič len zabudnúť a pripraviť sa na ďalšie zápasy. S každým súperom treba hrať do konca," zhodnotil útočník Bystričanov.