Lobotka sa blíži k návratu na trávnik, pre Neapol i slovenskú reprezentáciu je jeho uzdravenie skvelou správou

Neúčasť zranených hráčov

Návrat Lobotku je výbornou správou

9.11.2024 (SITA.sk) - Po zranení z októbrového asociačného okna sa slovenský futbalista Stanislav Lobotka blíži k návratu na trávnik. Dvadsaťdeväťročný defenzívny záložník, ktorý v dueli Ligy národov v Azerbajdžane utrpel zranenie stehenného svalu, sa ocitol v nominácii trénera SSC Neapol Antonia Conteho na víkendový duel talianskej Serie A proti Interu Miláno . Conte zatiaľ nevie, či Lobotku postaví v dueli na milánskom San Sire.„Všetci poznáme Lobotkovu hodnotu. Nemá zmysel ju zdôrazňovať. Musíme ho vedieť dobre nahradiť vo chvíľach, keď ho nemáme k dispozícii. Myslím si, že Gilmour si v ostatných zápasoch (na Lobotkovom poste) počínal veľmi dobre. Nikdy odo mňa nebudete počuť výhovorky o neúčasti zranených hráčov,“ povedal Conte podľa webu football-italia.net.Podľa skúseného 55-ročného trénera Lobotka naplno trénuje od polovice tohto týždňa. „Trošku sme to museli kontrolovať, ale je v poriadku. Uzdravil sa a je k dispozícii, no ešte uvidíme, či nastúpi alebo nie,“ poznamenal šéf neapolskej lavičky. Tím spod Vezuva v minulom kole Serie A prehral doma s Atalantou Bergamo vysoko 0:3.„Po tomto zápase sme mali normálny pracovný týždeň, pokiaľ ide o taktiku, kondíciu a video. Zápasy si rozoberáme bez ohľadu na to, či vyhráme alebo prehráme. Bolo však viacero vecí, ktoré sme si museli ukázať, aby sme pochopili, čo po súboji s Atalantou musíme zlepšiť,“ skonštatoval Conte.Návrat Lobotku je zároveň výborná správa pre národné mužstvo, na ktoré čaká v novembri vyvrcholenie bojov v C-divízii Ligy národov. Odchovanec AS Trenčín figuruje v nominácii reprezentačného kouča Francesca Calzonu na duely proti Švédsku a Estónsku, v ktorých si Slováci môžu vybojovať postup do B-divízie.