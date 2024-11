Na palube lietadla v Spojených štátoch sa pobili dvaja hráči basketbalu, pilot musel núdzovo pristáť

9.11.2024 (SITA.sk) - Lietadlo s hráčmi amerického univerzitného basketbalového tímu Auburn Tigers muselo v piatok núdzovo pristáť krátko po vzlietnutí po tom, ako na palube došlo ku konfliktu medzi dvomi hráčmi. Incident sa udial počas cesty do Houstonu, kde mali Tigers v sobotu nastúpiť proti miestnemu tímu Houston Cougars.Podľa zvukových záznamov získaných stanicou WBRC TV informoval pilot letovú službu, že dvaja hráči sa zapojili do fyzickej potýčky, pričom došlo k poškodeniu odevov. Lietadlo vzlietlo krátko pred 15:00 miestneho času a asi po 40 minútach pristálo na tom istom mieste, odkiaľ vyštartovalo.Ako odznelo v zázname pilota, na letisku bola nevyhnutná prítomnosť polície. Televízna stanica ESPN potvrdila incident s odvolaním sa na anonymné zdroje, pričom uviedla, že potýčku sa podarilo zastaviť skôr, než mohla ešte viac eskalovať.Náhradný let sa uskutočnil ešte v piatok v noci. Napriek snahe o vyjadrenie, predstavitelia Auburn Tigers nereagovali na žiadosti o komentár zo strany WBRC či ESPN.