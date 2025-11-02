Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

01. novembra 2025

Lobotka sa vrátil po zranení, pri remíze Neapola hral od 87. minúty


Lobotka sa zranil začiatkom októbra v závere prvého polčasu duelu s FC Janov.



Zdieľať
Lobotka sa vrátil po zranení, pri remíze Neapola hral od 87. minúty

Futbalisti Neapola remizovali v 10. kole talianskej Serie A s Comom 0:0. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka sa vrátil na trávniky po takmer mesačnej pauze zavinenej zranením a za Neapol nastúpil v 87. minúte. Úradujúci majster je na čele tabuľky o bod pred AS Rím, ktorý má zápas k dobru.


Lobotka sa zranil začiatkom októbra v závere prvého polčasu duelu s FC Janov. Pre problémy so slabinami vynechal štyri stretnutia Neapola i dve dôležité zápasy Slovenska v kvalifikácii MS 2026 na pôde Severného Írska (0:2) a doma proti Luxembursku (2:0).

Tréner Luciano Spalletti zažil úspešný debut na lavičke Juventusu Turín, ktorý zvíťazil na pôde nováčika súťaže US Cremonese 2:1. Hráči Udinese Calcio zvíťazili nad Atalantou Bergamo 1:0 a pripravili jej prvú prehru v sezóne. O triumfe domácich rozhodol v 40. minúte Nicolo Zaniolo.

Serie A - 10. kolo:

US Cremonese - Juventus Turín 1:2 (0:1)

Góly: 83. Vardy - 2. Kostič, 68. Cambiasso



SSC Neapol - Como 0:0

/S. Lobotka (Neapol) hral od 87. min/



Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 1:0 (1:0)

Gól: 40. Zaniolo


