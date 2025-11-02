|
Nedeľa 2.11.2025
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Denník - Správy
01. novembra 2025
Cehlárik a Okuliar prispeli gólmi k víťazstvám svojich tímov
Jeho tím je v neúplnej tabuľke na 11. mieste.
Slovenský hokejista Peter Cehlárik prispel v sobotu vo švédskej lige gólom a asistenciou k víťazstvu Leksandu nad Rögle 2:0. Jeho tím je v neúplnej tabuľke na 11. mieste. Oliver Okuliar prispel k triumfu AIK Skelleftea na ľade Örebro 4:3 pp a sn. V tretej minúte otvoril skóre a premenil aj svoj nájazd.
