 Nedeľa 2.11.2025
01. novembra 2025

Cehlárik a Okuliar prispeli gólmi k víťazstvám svojich tímov



Jeho tím je v neúplnej tabuľke na 11. mieste.



Cehlárik a Okuliar prispeli gólmi k víťazstvám svojich tímov

Slovenský hokejista Peter Cehlárik prispel v sobotu vo švédskej lige gólom a asistenciou k víťazstvu Leksandu nad Rögle 2:0. Jeho tím je v neúplnej tabuľke na 11. mieste. Oliver Okuliar prispel k triumfu AIK Skelleftea na ľade Örebro 4:3 pp a sn. V tretej minúte otvoril skóre a premenil aj svoj nájazd.


