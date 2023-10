Lobotka zavrel oči a vystrelil, ale na výhru to nestačilo. Slováci hrali v druhom polčase s Portugalskom podľa predstáv trénera

Neboli dostatočne agresívni

Výkon hodný svetovej extratriedy

Iskrička nádeje pre Slovákov





Slovenskí futbalisti zatiaľ nazbierali 13 bodov a v tabuľke J-skupiny sú naďalej na druhej priečke. Portugalčania si triumfom nad súperom spod Tatier zabezpečili miestenku na budúcoročnom kontinentálnom šampionáte. V doterajšom priebehu kvalifikácie sú zatiaľ stopercentní.



Na konte majú 21 bodov pri skóre 27:2. Slovákov čaká hneď v pondelok 16. októbra kľúčový duel celej kvalifikácie v Luxembursku. V novembri ukončia kvalifikáciu duelmi doma proti Islanďanom (Bratislava, 16.11.) a na pôde Bosny a Hercegoviny (Zenica, 19.11.).





14.10.2023 (SITA.sk) - Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu po piatkovej prehre v Portugalsku (2:3) v rámci kvalifikačnej J-skupiny o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku mrzelo, že jeho mužstvo na Estádio do Dragao v Porte predovšetkým v prvom polčase nepredviedlo svoj štandard.Domáci tím si do prestávky robil na trávniku, čo sa mu zachcelo a nebyť brankára Martina Dúbravku v slovenskej „svätyni“, náskok Portugalčanov mohol byť vyšší ako polčasových 2:0.„V prvom polčase sme neboli dostatočne agresívni. Takto sme sa nechceli prezentovať, stredová línia bola príliš nízko,“ vyhlásil po stretnutí Calzona podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) . Taliansky kouč však vyzdvihol druhopolčasový výkon Slovákov, ktorý podľa neho zniesol i prísnejšie kritériá.Hostia po zásahoch Dávida Hancka a Stanislava Lobotku dvakrát znížili na rozdiel gólu a portugalskí futbalisti sa museli v závere zápasu strachovať o víťazstvo i spečatenie postupu na ME.„Neviem, koľko mužstiev by hralo v Portugalsku tak, ako my po prestávke. V nej som hráčom povedal, aby robili naše veci, natrénované prvky, nech je priebežný stav akýkoľvek. V závere sme túžili vyrovnať, verili sme, že je to možné. Druhý polčas bol veľmi dobrý. Hrali sme to, čo sme chceli, na málo dotykov, rýchlo, kolmo, stredová línia pracovala lepšie, v našej hre bolo sebavedomie, ktoré vyústilo do dvoch strelených gólov,“ doplnil 54-ročný tréner.Brankár Dúbravka v stretnutí zneškodnil možno desať portugalských príležitostí. Napriek tomu, že v anglickom Newcastli United sedí na lavičke náhradníkov, podal výkon hodný svetovej extratriedy.„Ak je takýto brankár v Newcastli na lavičke, neviem si predstaviť, aká dobrá musí byť brankárska jednotka tohto mužstva,“ poznamenal v štúdiu televízie Sport1 niekdajší slovenský reprezentant Martin Škrtel „Nikdy som o Dúbravkovi nezapochyboval. Je dôležitým hráčom pre naše mužstvo. Dodáva mu istotu,“ podotkol tréner Calzona.Samotný Dúbravka po stretnutí vyhlásil, že sa iba snažil koncentrovať na svoj výkon a pomôcť spoluhráčom. Napriek tomu, že ho dvakrát prekonal bývalý spoluhráč z Manchestru United Cristiano Ronaldo a raz presnou hlavičkou i Goncalo Ramos, niekoľkokrát pochytal doslova nemožné.„Bol to veľmi ťažký zápas. Bohužiaľ, prvý polčas nebol dobrý, ale som rád, že v druhom polčase sme podali odhodlanejší výkon. Na tomto sa dá stavať. Škoda, že sme si odtiaľ neodviezli aspoň bod," poznamenal Dúbravka, na ktorého nadviazal Stanislav Lobotka Hráč talianskeho majstra SSC Neapol v 80. minúte napriahol spoza šestnástky a gólom na 2:3 vykresal pre slovenský tím iskričku nádeje do záveru zápasu. „Pred gólom som videl voľný priestor a povedal som si, že zavriem oči a vystrelím," povedal Lobotka podľa televízie Sport1.Španielsky kouč Portugalčanov Roberto Martínez priznal, že triumf nad Slovenskom si veľmi cení. „Súper za celý zápas vystrelil štyrikrát, my sme mali 14, možno 15 dobrých striel. Dúbravka podal skvelý výkon. Potrebujeme takéto zápasy, pre mňa má väčšiu cenu takéto víťazstvo 3:2 ako bezproblémových 5:0, pretože ten prvý výsledok ukazuje možnosť zlepšiť sa. Áno, chápem, dôležité sú výsledky, dôležitý je postup na majstrovstvá Európy, ktorý už máme,“ skonštatoval 50-ročný Martínez.