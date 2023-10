Futbalisti Slovenska prehrali s Portugalskom 2:3 v kvalifikácii ME

Tretie Luxembursko remizovalo s Islandom 1:1 a po 7. zápase stráca na Slovensko dva body. Štvrtá Bosna a Hercegovina zdolala Lichtenštajnsko 2:0, má tak deväť bodov.

Úvodný gól zápasu strelil Ramos v 18. minúte. Center do vnútra pokutového územia poslal Fernandes, Ramos sa dostal k hlavičke a Dúbravka loptu nezastavil.

O 11 minút neskôr obranca Vavro v snahe zastaviť letiacu loptu do vnútra pokutového územia zahral rukou. Rozhodca odpískal penaltu, ktorú premenil Ronaldo.

Slovensku sa podarilo znížiť v 69. minúte. Hancko vystrelil spoza pokutového územia. Loptu však tečoval obranca Silva a brankár Costa na zmenu smeru už nestihol zareagovať. Pre Portugalsko to bol prvý inkasovaný gól v kvalifikácii.

Portugalsko na kontakty gól odpovedalo o tri minúty neskôr. Na zadnú žrď poslal prihrávku Fernandes, tam bol voľný Ronaldo, ktorý už nemal problém poslať loptu do brány.

Slováci ešte raz zdramatizovali zápas. V 80. minúte strieľal spoza pokutového územia Lobotka, a Costa opäť inkasoval.

Kvalifikácia pokračuje v pondelok 16. októbra, keď Slováci nastúpia v Luxembursku.

„Prvý polčas nebol ideálny. Hlavne jeho prvá polovica. V druhom polčase sme si niečo povedali. Mali sme aj šťastie, že sme boli v hre. Martin dobre zachytal. Vpredu nám možno chýbala finálna fáza, to čo Portugalcom vychádzalo. No na druhej strane všetci Portugalci hrajú v dobrých ligách. Pri svojom góle som videl voľný priestor. Povedal som si, že zavriem oči a skúsim to. Som rád, že to tam padlo. O dva dni máme ďalší ťažký zápas,“ povedal Stanislav Lobotka v rozhovore pre Sport 1.

„Bol to veľmi ťažký zápas. Z našej strany prvý polčas nebol dobrý. Som rád, že v druhom polčase sme sa zlepšili, dali sme krásne góly. Neboli sme ďaleko, aby sme z tohto zápasu zobrali aspoň bod. Snažil som sa chalanom pomôcť. Som tam od toho. Tak ako oni pomáhajú mne. Mrzí ma, že sme inkasovali tri góly. Súper ukázal kvalitu, no tento zápas nás bude mrzieť. Myslím si, že v ďalšom zápase nebudeme mať sklonené hlavy,“ uviedol brankár Martin Dúbravka. (uefa)

Portugalsko – Slovensko 3:2 (2:0)

Góly: 18. Ramos, 29. Ronaldo (pen.), 72. Ronaldo – 69. Hancko, 80. Lobotka

Portugalsko: Costa – Dalot, Dias, Ant. Silva, Cancelo – B. Fernandes, Palhinha (86. Otávio), B. Silva (86. R. Neves) – Ronaldo (C), Ramos (86. Jota), Leão (65. Félix)

Slovensko: Dúbravka – Pekarík (76. Tomič), Vavro, Škriniar (C), Hancko – Kucka (46. Bénes), Lobotka, Duda – Schranz (87. Ďuriš), Boženík (65. Polievka), Mak (46. Suslov)

hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:



Stanislav Lobotka, strelec druhého gólu Slovenska: "Prvý polčas nebol ideálny, najmä jeho druhá polovica. Chodili sme neskoro do súbojov a boli sme v nich nízko. Portugalsko to vedelo využiť, potom sme si niečo povedali, zlepšili sme sa a bolo to vidno aj na ihrisku. Mali sme šťastie, že sme boli stále v hre, Martin Dúbravka chytal výborne. V takomto zápase potrebujete aj šťastie, my sme si zároveň vytvorili aj náznaky šancí. Chýbala nám predfinálna a finálna fáza, to Portugalci mali. Pred svojím gólom som videl voľný priestor, zobral som loptu do driblingu a som rád, že to tam padlo. Zápas s Portugalskom sa skončí v kabíne, čaká nás ďalší náročný duel, musíme si preniesť kombinácie a sebavedomie z druhého polčasu."



Martin Dúbravka, brankár Slovenska: "Bol to veľmi ťažký zápas, prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Druhý bol odhodlanejší, dali sme krásne góly a mali by sme na tom stavať. Je to škoda, mohli sme si odtiaľto vziať aspoň bod. Snažil som sa chalanom pomôcť, tak, ako oni pomáhajú mne. Mrzí ma, že sme inkasovali tri góly, oni ukázali svoju kvalitu. Tento zápas nás bude určite mrzieť. Nebudeme však mať sklonené hlavy, druhý polčas nám ukázal, že vieme hrať dobrý atraktívny futbal. Ak budeme hrať takto aj v Luxembursku, body sa dostavia."