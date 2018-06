Lochteho môžu v Brazílii opäť súdiť za vymyslené lúpežné prepadnutie

Americký plavec Ryan Lochte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 29. júna (TASR) - Amerického plavca Ryana Lochteho môžu v Brazílii súdiť za falošné svedectvo, ktorého sa dopustil počas OH 2016 v Riu de Janeiro. Rozhodol o tom brazílsky súd vyššej inštancie rok po tom, čo iný súd prípad vlani odložil.Šesťnásobný olympijský šampión polícii na OH 2016 tvrdil, že sa stal obeťou lúpežného prepadnutia. Vymysleným príbehom chcel zakryť fakt, že s niekoľkými kolegami z národného tímu v opilosti zničili čerpaciu stanicu a dostali sa do konfliktu s ochrankou.Lochte sa nakoniec priznal, že klamal a národný zväz ho za to potrestal desaťmesačným dištancom. Brazílsky súd prípad minulý rok odložil, štátny zástupca sa ale ďalej usiloval o jeho opätovné otvorenie. Žalobca žiada pre 18-násobného majstra sveta šesť mesiacov väzenia alebo pokutu, informovala agentúra AP.