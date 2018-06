VIDEO: Batshuayiovi sa smeje celý svet: Ako môžem byť taký hlúpy

Michy Batshuayi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kaliningrad 29. júna (TASR) - O úsmevný moment štvrtkového stretnutia G-skupiny futbalových MS 2018 medzi Anglickom a Belgickom (0:1) sa postaral útočník "červených diablov" Michy Batshuayi. Ten po góle spoluhráča Adnana Januzaja chcel v návale radosti napáliť loptu do siete, lenže z bezprostrednej blízkosti trafil iba žrď, od ktorej sa mu lopta odrazila rovno do hlavy.Jeho "fail" sa stal okamžite terčom vtipov a posmeškov ľudí na celom svete. Oslava gólu v podaní 24-ročného futbalistu sa stala tou najkurióznejšou v doterajšom priebehu MS. Na sociálnej sieti sa k nej vyjadril aj samotný Batshuayi.okomentoval situáciu na Twitteri útočník Borussie Dortmund.Podľa belgického športového webu Sporza.be bola oslava v podaní Batshuayia ešte väčším highlightom než jediný gól zápasu. Pritom presný zásah Januzaja takisto stál za to - 23-ročný krídelník si v rohu šestnástky šikovne zasekol Dannyho Rosea, ešte si vylepšil pozíciu a parádnou strelou na vzdialenejšiu tyč prekonal Jordana Pickforda v anglickej bránke.citovala Januzaja agentúra AP.