Lockdown pre nezaočkovaných je v Rakúsku realitou. Ak ho porušia, hrozí im pokuta až 1450 eur

Zväčšujúci sa tlak na nemocnice

„Hanebne nízka“ miera vakcinácie

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - V Rakúsku začal platiť celoštátny lockdown pre osoby, ktoré nie sú zaočkované proti koronavírusu a nedávno neprekonali ochorenie COVID-19 . Takíto ľudia nemôžu opustiť svoje domovy s výnimkou základných aktivít, ako sú práca, nákup potravín, prechádzka či očkovanie.Lockdown sa týka zhruba dvoch miliónov obyvateľov a bude platiť do 24. novembra. Lockdown sa vzťahuje na osoby vo veku 12 rokov a viac. Na deti do 12 rokov neplatí, pretože ich ešte oficiálne nemožno očkovať proti COVID-19.Polícia v tejto súvislosti posilní hliadky. Neočkovaní ľudia, ktorí porušia lockdown, čelia pokute do 1450 eur. Úrady sa obávajú rastúceho počtu infekcií a zväčšujúceho sa tlaku na nemocnice a zvažujú ďalšie opatrenia.Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein sa pre televíziu ORF vyjadril, že chce v stredu prediskutovať ďalšie kroky, pričom na stole je napríklad návrh obmedzenia nočného vychádzania, čo by sa vzťahovalo aj na očkovaných.Kancelár Alexander Schallenberg sa v rádiu Ö1 vyjadroval opatrnejšie, ale nevylúčil zostrenie opatrení.Podľa svojich slov v súčasnosti neočakáva obmedzenia na bary a podobné podniky. Vyjadril sa však, že ďalšie obmedzenia by mohli zahŕňať povinnosť nosenia respirátorov na viacerých miestach, viac práce z domu a testovanie očkovaných ľudí pred účasťou na podujatiach.Sedemdňová incidencia infekcií v Rakúsku bola v nedeľu 849,2 na 100-tisíc obyvateľov. Plne zaočkovaných proti COVID-19 je 65 percent obyvateľov krajiny, čo je podľa kancelára Schallenberga „hanebne nízka“ miera vakcinácie.