Mestá a obce prídu o desiatky miliónov eur, kritizuje ZMOS avizovanú reformu Matoviča

Skvalitňovanie života rodín s deťmi

Žijeme turbulentné obdobie

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Avizovaná daňová reforma ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) mestám a obciam viac ublížili, ako pomôže. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.ZMOS tak reagovalo na opatrenia v daňovo-odvodovej reforme, ktoré v nedeľu Matovič predstavil. Podľa združenia predstavená daňová spôsobí mestám a obciam výpadok vo výške 200 miliónov eur, čo sa mimoriadne negatívne dotkne plnenia aj základných úloh.Prejaviť sa to podľa ZMOS-u môže v kvalite a rozsahu služieb, ich dostupnosti a obslužnosti územia.„ZMOS v tejto súvislosti konštatuje, že ak má štát úprimný záujem podporovať rodiny a deti, nech napríklad navýši dotáciu na výstavbu nájomných bytov, ktorá napriek deklarácii vlády podporovať nájomné bývanie je v návrhu štátneho rozpočtu na nedostatočných 20 miliónoch eur,“ uviedol ZMOS.Združenie podotýka, že skvalitňovanie života rodín s deťmi môže viesť aj cez skvalitňovanie verejných služieb formou využitia eurofondov.Napríklad pre skvalitňovanie škôl, rozvoj sociálnych služieb, budovanie kanalizácií, opatrenia sledujúce riešenie negatívnych dopadov klímy či vyriešenie dostupnosti potravín vo viac ako 102 potravinových púšťach na Slovensku.Slovensko má necelých dvadsať mesiacov pre ukončením súčasného programového obdobia eurofondov nedočerpanú viac ako polovicu z celkového finančného balíka.Navyše by krajina mohla už 11 mesiacov čerpať peniaze z nového programovacieho obdobia pre roky 2021 až 2027, no Európska komisia stále neschválila Slovensku operačný program.„Sme presvedčení, že v čase príprav rozpočtov miest a obcí na budúci rok a v turbulentnom období, ktoré aktuálne žijeme, nie sú prezentované úvahy o financovaní vybraných častí verejných politík vhodné ani správne. Preto apelujeme na prijatie opatrení, ktorými samosprávy získajú ekonomickú a legislatívnu stabilitu,“ konštatoval ZMOS.Dodal, že v porovnaní so štátom majú samosprávy oveľa vyššiu mieru dôveryhodnosti a vedia efektívne a vhodne riešiť životné situácie každej skupiny obyvateľov.