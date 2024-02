Loco for Coco Choco – Barebells uvádza na trh nový Soft Bar

22.2.2024 (SITA.sk) -Barebells už teraz uvádza na trh novú Soft Bar Coco Choco, tyčinku s kokosom, proteínom a s hodvábno-mliečnou čokoládovou polevou vyrobenú pre tých, ktorí sú stále v pohybe, milovníkov kokosu alebo kohokoľvek, kto túži po sladkom snacku. Viac ako desať percent tyčinky tvoria kokosové lupienky a napriek tomu, že obsahuje 16 gramov proteínu, je stále mimoriadne mäkká a neobsahuje pridaný cukor. Barebells Coco Choco sa postará o to, aby ťa jej dokonalá kombinácia chutí preniesla do teplých dní plných paliem a pláži. Nezáleží na tom, aké je ročné obdobie alebo kde presne sa nachádzaš.Nový a jedinečný prírastok do rozmanitého portfólia produktu Barebells teraz uvádza na trh na Slovensku dňa 22.2.2024.Rada Soft Bar Barebells bola prvýkrát uvedená na trh vo Švédsku na začiatku roku 2022. Odvtedy sa rodina Soft Bar rozšírila do vlastnej kategórie produktov, s rôznymi príchuťami na výber v závislosti od trhu. Vďaka úspechu rodiny Soft Barov sa produkt Barebells stal najpredávanejšou značkou proteínových tyčiniek v mnohých krajinách, vrátane Švédska, Nórska a Estónska.Barebells záleží na príchuti a to nekompromisne. Barebells portfólio zahŕňa rad originálnych tyčiniek, proteínových milkshakov a Soft Bars.Proteínové pochúťky Barebells sú vhodné pre každého, kto chce uhasiť svoje chuťové poháriky bez výčitiek. Značka bola založená vo Švédsku v roku 2016 a ponúka širokú škálu proteínovo obohatených alternatív k občerstveniu, jedlám a dezertom - bez pridaného cukru. Produkty Barebells sú v súčasnosti k dispozícii na 40 trhoch. Pre viac informácií navštívte www.barebells.com Informačný servis