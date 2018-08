Loď Aquarius žiada o možnosť bezpečne vylodiť 140 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Berlín 13. augusta (TASR) - Medzinárodné ľudskoprávne skupiny vyzvali v nedeľu vlády európskych krajín, aby oznámili humanitárnej lodi Aquarius s viac než 140 migrantmi na palube, kde môže zakotviť a bezpečne vylodiť pasažierov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.Toto plavidlo, prevádzkované francúzsko-nemeckou humanitárnou organizáciou SOS Mediterranée a organizáciou Lekári bez hraníc (MSF), zachránilo v priebehu minulého týždňa vo vodách Stredozemného mora počas dvoch operácií 141 ľudí.Loď sa v nedeľu vydala smerom na sever do Európy, keď ju líbyjská pobrežná stráž povolala späť, aby z paluby malého člna vyzdvihla ďalších desať migrantov. Počas priebehu tejto záchrannej operácie požiadali organizácie SOS Mediterranée a MSF o radu, kam majú zachránených migrantov odviezť, píše Reuters.povedal pátrací a záchranný koordinátor SOS Mediterranée Nick Romaniuk.Aquarius tvrdí, že počas svojej činnosti v Stredozemnom mori od roku 2016 pomohol 29.000 ľuďom v tiesni - vrátane množstva afrických migrantov, ktorých až do leta tohto roka prevážala do Talianska.Od júna, keď v Taliansku prevzala moc populistická vláda, však táto krajina uzavrela svoje prístavy pre plavidlá všetkých mimovládnych organizácií. Taliansko tieto organizácie zároveň obvinilo z podnecovania nelegálnej migrácie a z napomáhania pašerákom ľudí. Mimovládky tieto obvinenia odmietajú.K pobrežiu Talianska prišlo od roku 2014 viac než 650.000 migrantov. Tieto počty však klesli za uplynulý rok, keď začal Rím povzbudzovať líbyjskú pobrežnú stráž, aby väčšinu záchranných akcií podnikala ona.