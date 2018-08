Svadba Evy a Jozefa v Hlohovci bola v sprievode okupantských vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Hlohovec 13. augusta (TASR) – Pred päťdesiatimi rokmi sa v lete schyľovalo v Hlohovci k sobášu dvoch mladých zaľúbených ľudí. Dvadsaťročná Eva sa rozhodla povedať po dvojročnej známosti svoje áno o deväť rokov staršiemu Jozefovi. Prípravy na svadbu, ktorá bola naplánovaná na koniec prázdnin, trvali niekoľko týždňov. Za deň D bola určená sobota 24. augusta.Obaja vtedy pracovali v Drôtovni Hlohovec.spomína dnes čerstvá sedemdesiatnička Eva Urminská. Veď bolo treba nielen pozvať rodiny z jednej aj druhej strany budúcich manželov, ale najmä pozháňať všetko, čo bolo na svadbu potrebné.povedala pre TASR. Prípravy vrcholili v svadobnom týždni. V jeho strede, 21. augusta, zasiahla krajinu invázia spojeneckých vojsk a krajina zamrela.Eva a Jozef zostali na chvíľu bezradní, nevedeli, čo robiť. Nevesta začala s tým, že budú asi svadbu odkladať. Ale Jozef rázne zareagoval.povedala pani Eva. Prípravy v tichosti dokončili.uviedla.Za socializmu mali mnohé páry dva sobáše. Jeden, civilný a potom, v kostole. Inak to nebolo ani u Urminských. Dopoludnia išli na mestský národný výbor (MsNV) so svedkami. Na dverách boli nalepené plagáty na podporu Alexandra Dubčeka a prezidenta Ludvíka Svobodu, vo dvore stáli vojenské gazy.dodala Urminská. Inak prebehlo všetko v poriadku.konštatovala pani Eva. Rodina, ktorá žila v Hlohovci, s tým problém nemala.povedala. Na sobáš do kostola vyrazili svadobčania popoludní na autách. Na križovatke, odkiaľ prichádzali, museli dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste.povedala pani Eva. Pri spomienke sa jej zaleskli v očiach slzy.dodala.Svadobnú hostinu mali Urminskí v dome ženíchových rodičov.zaspomínala Eva Urminská. Pamätá si stále presne, aké mali svadobné menu. S manželom Jozefom a dvoma synmi s vnúčatami sa zlatú svadbu chystajú spolu osláviť. Spomienky im upevňujú nielen fotografie zo svadby, ale aj film, ktorý vtedy vznikol.