Loď bez posádky preplávala Severné more so škatuľou ustríc, naspäť priviezla belgické pivo

BRATISLAVA 10. mája - Autonómna loď previezla náklad z Veľkej Británie do Belgicka. Dvanásť metrov dlhé plavidlo USV Maxlimer prešlo v pondelok v noci z mesta West Mersea do belgického Oostende, pričom viezlo škatuľu s ustricami.

Využíva rad technológií

Navrhli ju na mapovanie morského dna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Cez jednu z najrušnejších prepravných ciest na svete prešlo bezpečne vďaka celému radu technológií. Majiteľ lode uviedol, že to bola prvá komerčná cesta autonómneho plavidla cez Severné more."Túto cestu sme pripravovali niekoľko mesiacov a je úžasné vidieť, ako sa to všetko deje," povedal Ben Simpson z firmy SEA-KIT International Ltd."Potenciál lode spočíva v možnosti prispôsobiť sa rôznym úlohám, či už je to preprava, hydrografické prieskumy, environmentálne misie alebo ochrana morí. Sme neskutočne nadšení, že technológiu posúvame k jej limitom a vidíme, čo všetko môžeme dosiahnuť," dodal.Loď sa vo štvrtok vrátila naspäť, opäť bez posádky. Tentoraz priviezla belgické pivo. Celkovo môže uniesť náklad s hmotnosťou až 2,5 tony. Na komunikáciu a ovládanie využíva systém fungujúci prostredníctvom internetu.Operátor má vďaka nemu prístup ku kamerovému systému, termovízii či radaru. Takisto môže naživo počúvať okolité zvuky a dokonca komunikovať s okolím.USV Maxlimer pôvodne navrhli v rámci projektu na nové možnosti mapovania morského dna. "Môže vykonávať rovnakú činnosť ako tradičné lode, no s oveľa menšou spotrebou paliva, len s piatimi percentami," povedal Simpson pre BBC News.