SNG v nedeľu otvorí sezónu v historickom pezinskom Schaubmarovom mlyne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 10. mája (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) vo svojej Galérii výtvarného umenia (GVU) v pezinskom Schaubmarovom mlyne otvorí tohtoročnú sezónu v nedeľu 12. mája.Okrem novej výstavy s názvom Do divočiny návštevníkov čaká pestrý popoludňajší program. V prírodnom prostredí mlynského areálu bude koncert kapiel Noisecut a Longital, workshopy pre rodiny, komentované prehliadky jediného zachovaného potočného mlyna na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou.Podľa kurátorky výstavy Alexandry Tamásovej i táto expozícia nadväzuje na špecifickosť mlyna so zámerom prinášať doň nielen moderné súčasné umenie a dizajn, ale aj témy, ktoré majú k tomuto miestu vzťah. Predchádzajúce expozície reagovali na tradíciu insitného umenia alebo keramickej tvorby v regióne. Tentoraz je to téma prírody, divočiny, do ktorej sa človek s rôznymi úmyslami vracia.Prostredníctvom tvorby najmä slovenských súčasných umelcov (Erika Miklóšová, Oto Hudec, Filip Jurkovič, Rastislav Sedlačík, Michal Machciník, Rastislav Podoba, Michal Kern a ďalší) výstava nie je o prírode, skôr o ľuďoch a rôznych postojoch, ktoré k nej zachovávajú. Predstaví diela zo zbierky SNG, niektoré z nich vznikli priamo pre túto príležitosť.vysvetľuje Tamásová.Na workshope pre rodiny s deťmi Putovanie svetla je ateliérom dvor a záhrada plná stromov a kríkov, ktoré poskytujú tieň pred páľavou slnka. Jeho účastníci budú pozorovať putovanie svetla priestorom, pohyb tieňov a tento premenlivý jav skúsia vizuálne zachytiť.Ďalší workshop Škumpa vlasatá je prírodovedne zameraný na činnosť v ovocnom sade. Aj tu organizátori pre rodiny s deťmi pripravili bádateľské aktivity, pri ktorých preskúmajú, porovnajú a spoznajú rôzne ovocné stromy a kríky. Zistia, ako rozoznať duly, hrušky, jablone, slivky, marhule alebo či je bršlen strom či ker, i ako dlho stromy vlastne rastú.Expres do divočiny je interaktívna prehliadka s deťmi a pre deti, kde zistia, čo všetko možno zažiť prostredníctvom umenia. Na komentovaných prehliadkach mlynskou expozíciou sa možno dozvedieť viac ako 250-ročnú históriu Schaubmarovho mlyna, kto v ňom žil a pracoval, ako fungovala mlynská technológia.