Loď s 30 migrantmi na palube zakotvila v Barcelone

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 4. júla (TASR) - Záchranná loď so 60 utečencami na palube dorazila v stredu do Španielska po tom, čo jej vstup do svojich prístavov odmietli Taliansko a Malta, informuje agentúra DPA.Za uplynulý mesiac je to už druhý prípad, keď je humanitárna skupina nútená cestovať niekoľko dní v záujme vylodenia ľudí zachránených v Stredozemnom mori.Plavidlo Open Arms zakotvilo v prístave v Barcelone, kde skupina utečencov vrátane piatich žien, jedného dieťaťa a štyroch tínedžerov absolvuje zdravotné prehliadky a identifikačné procedúry.Španielska humanitárna organizácia Proactiva Open Arms informovala, že migranti pochádzajú dovedna zo 14 krajín a sú v dobrom zdravotnom stave.Medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) uviedla, že od zablokovania ďalšej záchrannej lode Aquarius Talianskom a Maltou v júni zahynulo v Stredozemnom mori viac než 500 ľudí, píše DPA.