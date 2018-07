Gál: Ministerstvo spravodlivosti uvažuje o zmene záväzkových vzťahov

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke vľavo SR minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd), vpravo minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bardejov 4. júla (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR uvažuje v súvislosti s pármi rovnakého pohlavia, že zmení možno záväzkové vzťahy, kde by sa mohli odzrkadliť ich majetkové záležitosti.uviedol pre novinárov pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Bardejove šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd).Poslanci strany SaS na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložia návrh zákona pre partnerov rovnakého pohlavia, ktorý bude obsahovať možnosť dedenia a rešpektovania ich vzťahu pri ochorení jedného z nich.Za práva LGBTI ľudí sa bude aj v tomto roku konať na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pochod, a to v sobotu 14. júla. Slovenskej národnej strane (SNS) sa nepáči, ak takéto podujatia, ako je Dúhový Pride, podporujú štátne orgány. Nerada by tam videla osoby ako verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú (nominantka Mosta-Híd) a zástupcov jej úradu. Tá však nevidí dôvod, prečo by nemala aj tento rok túto akciu podporiť.