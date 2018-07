Loď s migrantmi, ktorú odmietli Taliansko a Malta, prijme Barcelona

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ím 1. júla (TASR) - Loď humanitárnej organizácie, na ktorej palube sa nachádza 59 migrantov zachránených z lode potápajúcej sa pri pobreží Líbye, sa vydala na plavbu do Barcelony. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.Prijať loď predtým odmietli Taliansko i Malta, a to aj napriek tomu, že ich prístavy sú k miestu incidentu bližšie. Dohady o tom, kto má migrantov prijať, vyvolali medzi Talianskom a Maltou novú výmenu názorov.Loď plaviaca sa pod španielskou vlajkou a patriaca mimovládnej organizácii Proactiva Open Arms v sobotu neskoro večer oznámila, žepo tom, ako dostala ponuku o poskytnutí bezpečného prístavu od barcelonskej primátorky Ady Colauovej.Organizácia Proactiva Open Arms vo svojom tweete odsúdilaa spresnila, že jej loď dorazí do Barcelony v stredu. Colauová vo svojom tweete napísala:V podobnému prípadu došlo aj v polovici júna, keď sa Španielsko ponúklo, že prijme charitatívnu záchrannú loď Aquarius s 629 migrantmi, ktorej predtým Taliansko i Malta zakázali vplávať do svojich prístavov.Loď Aquarius napokon zakotvila vo Valencii. Tento prípad vyvolal medzi členskými štátmi EÚ polemiku, kto by mal prevziať zodpovednosť za migrantov zachránených v Stredomorí.Lídri EÚ v piatok po náročných rokovaniach dospeli k dohode o otázke migrantov, ktorú taliansky premiér Giuseppe Conte označil za dobrú pre Taliansko - krajinu, ktorá je v posledných rokoch nútená znášať najväčší príliv prisťahovalcov snažiacich sa dostať sa do Európy ilegálne plavbou na lodiach pašerákov.Táto dohoda pritom nezaväzuje ostatné členské štáty EÚ, aby prisťahovalcov od štátu, kde vstúpia na európsku pevninu, preberali, má sa tak diať na dobrovoľnej báze, teda bez vytyčovania kvót.Od roku 2014 sa na riskantnú plavbu cez Stredozemné more k pobrežiu Talianska vydalo viac ako 650.000 migrantov. Veľkú časť z nich pred smrťou na mori zachránili súkromné alebo mimovládne organizácie. Taliansko prijalo asi 170.000 osôb. Podľa štatistík počet prichádzajúcich migrantov v tomto roku klesol.Napriek tomuto poklesu sa naďalej takmer denne časť pokusov o preplávanie Stredozemného mora na vratkých člnoch končí tragédiou. Naposledy sa tak stalo v piatok, keď sa pri pobreží Líbye, neďaleko Tripolisu, utopilo okolo 100 migrantov.