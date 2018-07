Loď s migrantmi predsa len zakotvila na Sicílii

Na snímke loď Diciotti talianskej pobrežnej stráže so 67 utečencami na palube čaká pred sicílskym prístavom Trapani na ďalšie pokyny rezortu vnútra v Ríme vo štvrtok 12. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. júla (TASR) - Loď Diciotti talianskej pobrežnej stráže so 67 utečencami vo štvrtok popoludní v rozpore s predstavami ministra vnútra Mattea Salviniho predsa len zakotvila v prístave Trapani na ostrove Sicília. V Bruseli o tom podľa tlačovej agentúry DPA informoval aj taliansky premiér Giuseppe Conte.Salvini podmieňoval súhlas na zakotvenie plavidla zadržaním dvoch utečencov nachádzajúcich sa na palube uvedeného plavidla.Išlo o jedného občana Ghany a jedného Sudánca, ktorí sa predtým vyhrážali členom posádky inej talianskej lode z obáv pred vrátením do Líbye. Členovia posádky tohto plavidla sa podľa medializovaných správ uzavreli v priestoroch určených pre kapitána a informovali o situácii centrálu v talianskej metropole.Z dostupných informácií nie je jasné, aký bude osud oboch zmienených migrantov.Šéf talianskeho rezortu vnútra totiž ešte pred zakotvením lode zdôraznil, že plavidlo nesmie vojsť do prístavu, kým nebudú dané záruky, že spomínaní "zločinci" strávia istý čas za mrežami a potom budú deportovaní do krajín pôvodu.V Trapani protestovali proti kurzu súčasnej talianskej vlády v migračnej politike desiatky ľudí. Viacerí aktivisti siete #RestiamoUmani (Zostaneme ľudskí) oblečení v červených tričkách si demonštratívne spútali ruky i nohy.