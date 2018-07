SAKOVÁ:Vstúpenie do lode nesmie byť pre migrantov vstupenkou do Európy

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Innsbruck/Bratislava 12. júla (TASR) - Nastúpenie do lode nesmie byť pre nelegálnych migrantov vstupenkou do Európy, uviedla vo štvrtok ministerka vnútra SR Denisa Saková na neformálnom zasadnutí šéfov rezortov vnútra krajín EÚ v rakúskom Innsbrucku. Zároveň ocenila, že lídri EÚ presúvajú svoju pozornosť na príčiny príchodu nelegálnych migrantov do Únie a neriešia len následky.Šéfka slovenského rezortu vnútra uviedla, že príčiny nelegálnej migrácie by sa mali riešiť už v krajinách, odkiaľ nelegálni migranti do Európy prichádzajú.zdôraznila. Ministrom vnútra zvyšných 26 členských štátov EÚ zároveň Saková položila otázku, ktorý tretí štát je ochotný na tomto koncepte s Úniou spolupracovať.Ministerka ďalej uviedla, že úlohu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vidí najmä pri ochrane vonkajšej hranice EÚ.povedala.Saková sa taktiež prihovorila za zvýšenie kapacít agentúry Frontex. Tá by podľa nej mohla plniť aj nové úlohy, napríklad pri pôsobení v tretích štátoch alebo pri navracaní nelegálnych migrantov.