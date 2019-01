Loď so 47 migrantmi kotví neďaleko sicílskeho pobrežia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. januára (TASR) - Loď nemeckej mimovládnej organizácie (MVO) Sea Watch so 47 migrantmi na palube vplávala do talianskych teritoriálnych vôd, avšak nemá povolenie kotviť ani v jednom talianskom prístave. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Talianska pobrežná stráž vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že Loď Sea Watch 3 kotví na mori pri pobreží východnej Sicílie neďaleko mesta Syrakúzy.napísala na svojej webovej stránke organizácia Sea Watch s tým, že loď môže kotviť pri pobreží, avšak vplávať do prístavu jej umožnené nebolo.Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli pre tlačovú agentúru ANSA uviedol, že o migrantov na palube lode by sa malo postarať Holandsko, keďže loď pláva pod holandskou vlajkou.povedal taliansky minister dopravy.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini vo štvrtok opäť vyhlásil, že talianske prístavy zostávajú pre migrantov zatvorené.Migrantov vyzdvihla v sobotu posádka lode Sea Watch 3 na palubu v Stredozemnom mori neďaleko líbyjského pobrežia.